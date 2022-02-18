Мирча Луческу рассматривает вариант с досрочным завершением собрания в Турции, информирует Meta-ratings.

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Предварительно Динамо планировало вернуться домой во вторник (22 февраля), однако вылет может быть перенесен на понедельник – сразу после последнего спарринга с Ригой. Луческу заметил моральную усталость, которая появилась у подопечных на протяжении полутора месяцев насыщенных и плотных сборов. Если киевляне вылетят раньше, то у игроков будет дополнительный выходной перед возобновлением чемпионата Украины.

Напомним, первый официальный матч Динамо в 2022 году запланирован на 26 февраля – домашняя встреча с Ингульцом.

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