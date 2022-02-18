– Максиме, всі клуби УПЛ зараз готуються в Туреччині, але часу на усунення недоліків у них залишилося мало…

– Зважаючи на те, що я бачу, у всіх триває звичайний робочий процес. Не думаю, що хтось не встигає опанувати заплановане. Навіть за тим фактом, що в спарингах більшість футболістів грають по 45-60 хвилин, ясно, що фініш зборів попереду, і тренери скоро підбиватимуть підсумки. Головне, щоби не було травм.

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– Шахтар проводить мало спарингів і встигає навіть вихідні влаштовувати серед зборів. Вас не дивує система підготовки Роберто Де Дзербі?

– Усі робочі плани мають право на життя. Виходить, Де Дзербі так бачить ситуацію. Не думаю, що раніше італійський фахівець готував свої команди якось інакше. У нього вже давно все напрацьовано. А чи правильно все відбувається, покаже сезон. Тоді ми отримаємо відповіді на всі питання. Де Дзербі не є прихильником великої кількості спарингів. Причина? Про це знає лише сам італієць.

Але і без безлічі ігор, а також під час вихідних, які тренер дає підопічним на зборах, футболісти Шахтаря, кому це потрібно, звичайно, працюють індивідуально. Той же Мораєс, який багато пропустив через травму, швидше за все надолужує втрачене додатково. А щодо адаптації новачків, то що їм розуміти в Шахтарі? Бразильців там багато, і вони все пояснять, та й гарантій того, що зимові новобранці "гірників" відразу виходитимуть в основі, немає. Можливо, вони ще півроку сидітимуть у запасі...

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– У Динамо все навпаки – цієї зими кияни грають та забивають багато. Що цим хоче досягти Мірча Луческу?

– Це його філософія. У матчах футболісти також підтягують фізичні кондиції. Динамо вирішило, що таким чином форму набрати найкраще. Щоправда, я ще не бачив, щоб кияни грали одним складом хоча б кілька матчів і щоб футболісти мали по ходу поєдинку більше 45-60 хвилин ігрового часу. Результат у спарингах теж має значення. Безумовно, краще вигравати та забивати по три-чотири м'ячі, ніж отримувати стільки ж голів у свої ворота, – резюмував Шацьких у коментарі Команда№1.

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