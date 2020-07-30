Луческу познайомився з Динамо: курйозний епізод між румуном та Цітаішвілі

Вранці 30 липня президент київського клубу Ігор Суркіс провів онлайн-презентацію Луческу для журналістів, а ввечері у команди відбулося перше тренування під керівництвом нового наставника.

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Перед початком заняття Луческу привітався особисто з кожним футболістом. Під час цього ритуалу трапився курйоз за участю румунського тренера та Георгія Цітаішвілі – погляд футболіста був опущений на газон, а Мірча кумедно підняв настрій хавбека. Епізод викликав усмішку у присутніх.

Додамо, що таким чином Динамо завершило 10-денну відпустку і розпочало підготовку до нового сезону, де киянам належить зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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