Головні новини футболу 28 липня: Луческу повернувся в Динамо з великими змінами, Маліновський забив переломний гол

Луческу в Динамо

Румунський наставник прибув у Київ, де у режимі легкої секретності поклав квіти до пам'ятника Валерію Лобановському. Утім столичних фанатів цей жест не дуже вразив. З традиційною кричалкою "Ну-бо, давай у**буй звідси" ультрас Динамо ображали Луческу і не пустили доньку Суркіса на стадіон, де грала спаринг команда U-19. Активні вболівальники вже придумали нове гасло на сезон. Власникам клубу воно не дуже сподобається: "Суркіси – ганьба Динамо".

Тим часом екс-наставник Шахтаря визначився зі своїми помічниками. Повний склад асистентів Луческу в Динамо – мікс легенд клубу і закордонних фахівців. Несподівано відпав "вічний" помічник Мірчі. За чутками, Шахтар переконав Спірідона відмовитись від переходу в київський клуб. Натомість Сергій Палкін заперечив свою роль у цьому процесі. А ось Олександр Денисов розповів про холодну реакцію Ахметова на тренера Динамо. Нібито Містер не входить у коло інтересів президента донецького клубу.

Водночас бос Шахтаря назвав директору каналів "Футбол" термін, після якого озвучить позицію щодо призначення легендарного наставника "гірників" новим керманичем одвічного суперника. Потрібно чекати кінця сезону ЛЄ. Динамо офіційно пояснило "відставку" Луческу, опублікувавши переписку тренера з Суркісом. Проходила вона в дуже оригінальному стилі та викликала великі питання. Натомість румунські ЗМІ розсекретили нову зарплату Луческу в Динамо. Вона значно менша, ніж всі думали, в попередніх командах було побільше.

Несподівані трансфери Суркіса та Зорі

Динамо готове витратити 8 млн євро на перший трансфер для Луческу, якщо вірити найбільш авторитетному з турецьких спортивних сайтів. Водночас дещо важко зрозуміти таку захмарну для нинішніх реалій клубу ціну за центрбека Галатасарая. Українські журналісти поспішили заперечити можливість трансферу, але переплутали робочу ногу гравця, назвавши її правою – насправді вона в бразильського легіонера ліва, а саме на цю позицію Суркіс анонсував трансфер.

Крім того, Динамо зацікавилось російським хавбеком, інформують вже джерела із РФ. Тут уже сума відступних у 8 разів менша, але на його основній позиції лівого вінгера виступають в Києві лідери нинішнього складу – Вербіч та Де Пена. Зоря офіційно підписала Назарину та Жунінью. Невідома фінансова складова, але Трансфермаркт вважає, що луганський клуб отримав за Михайліченка 1,5 млн євро, а не 500 тисяч, як запевняли раніше. Водночас Зоря знайшла сенсаційну заміну Скрипнику, якого все активніше відправляють у СК Дніпро-1. Тренери, які виводять свої команди в єврокубки, можуть неочікувано змінити клуби.

Руслан Маліновський

Парма – Аталанта: Маліновський забив 8-й гол спритним ударом зі штрафного. Руслан став джокером, переломив гру на користь своєї команди, завершив серію невдач і кинув виклик Мессі, перевершивши Лео та решту футболістів з топ-чемпіонатів Європи за голами з дальньої відстані у 2020 році. Наставник клубу з Бергамо Джан П'єро Гасперіні відзначив роль Маліновського в успіхах клубу, який може завоювати срібні медалі в останньому турі Серії А.