"Я зателефонував президенту Шахтаря": про що говорив Луческу на презентації в Динамо

Підсилення команди

Якихось радикальних змін не буде. Я допоможу гравцям розкрити свої найкращі якості. У мене є тиждень, щоб познайомитись з футболістами, зрозуміти, в якому напрямку працювати. З кожним гравцем буде індивідуальна співбесіда. Я хочу зрозуміти їх психологічний стан. Вважаю, що Динамо володіє гарним підбором гравців, є талановита молодь. Насамперед, їм потрібно змінити менталітет в плані підготовки. Я хочу, аби вони повністю віддавались на тренуваннях та в іграх.

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Новачки? Я зустрівся зі скаутами та попросив, щоб вони представили своїх кандидатів. Треба визначитись щодо точкового підсилення. Не можу зараз називати імена, хочу спочатку з усіма познайомитись. Кожен гравець повинен проявити себе.

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Небагато. Утім, хочу звернути увагу, що шестеро гравців травмовані. Вони не починають з нами період підготовки. Я розраховував на 22-23 футболістів основної обойми, але зараз є лише 17. Це не дозволяє у повному обсягу розпочати підготовку.

Робота під тиском

Після підписання контракту я зателефонував президенту Шахтаря. Він побажав успіху і все зрозумів. Я прагнув повернутись в Україну, в футбол. Чемпіонат України росте, трансформується. Я хотів би зробити свій внесок у його розвиток. Молодь Динамо росте і хоче додавати. Мені подобається розкривати потенціал якраз молодих гравців, аби вони стали справжніми професіоналами.

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Шахтар для мене – шалена історія, але це вже минуле. Звісно, емоції та почуття залишаються. Там була проведена величезна робота, утім я – професійний тренер, який повинен рухатись вперед. Я працював в італійському чемпіонаті, де тренери переходять з однієї команди в іншу. Це нормально для професіоналів. Йдеться про перехід на новий рівень.

Відмова Спірідона

Швидше за все, причиною стали сімейні обставини. Ми розлучились три роки тому. Я просив його повернутись, але сім’я, очевидно, була на першому місці. Я запросив Вукоєвіча та Гусєва в тренерський штаб, аби вони мені допомагали, а команда росла.

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Я не лише бразильців тренував. В Румунії я працював лише з місцевими гравцями, дістався до півфіналу європейського кубка. Після цього вони поїхали в сильніші чемпіонати. До бразильців потрібно шукати особливий підхід, заміняти їм батька. Однак я ніколи не ділив гравців на бразильців та українців. В Шахтарі для мене усі були рівними.

Обов’язки асистентів

І Вукоєвіч, і Гусєв повинні розуміти мою філософію, аби передавати її гравцям. Олег буде займатися групою атаки, а Вуко – гравцями середини поля. Дієго Лонго відповідатиме за фізичнку підготовку і проблеми організації. Спробуємо виключити м’язові травми. В Шахтарі не було стільки схожих травм.

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