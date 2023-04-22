Наставник киян Мірча Луческу був доволі емоційним під час поєдинку з Шахтарем (1:1) в 22 турі УПЛ.

На 15 хвилині Степаненко підштовхнув Буяльського і той впав поблизу штрафного донеччан. Арбітр не зафіксував порушення правил.

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Гра продовжилась, допоки Тимчик не вибив м'яч за межі поля. Лише після цього Віталій Романов дозволив медикам з'явитись на полі.

Луческу відверто був незадоволений та почав кричати до арбітра: "Як ти не можеш дати паузу? Як ти не можеш? Чого ти чекаєш?". Інший представник Динамо додав: "Тим більше, четвертий суддя підказує".

Нагадаємо, кияни і донеччани розійшлись миром, залишившись на 4 і 1 сходинках турнірної таблиці УПЛ відповідно.

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