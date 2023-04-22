Наставник киевлян Мирча Луческу был достаточно эмоционален во время поединка с Шахтером (1:1) в 22 туре УПЛ.

На 15 минуте Степаненко подтолкнул Буяльского и тот упал вблизи штрафной дончан. Арбитр не зафиксировал нарушение правил.

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Игра продолжилась, пока Тымчик не выбил мяч за пределы поля. Только после этого Виталий Романов разрешил медикам появиться на поле.

Луческу откровенно был недоволен и начал кричать арбитру: "Как ты не можешь дать паузу? Как ты не можешь? Чего ты ждешь?". Другой представитель Динамо добавил: "Тем более, четвертый судья подсказывает".

Напомним, киевляне и дончане разошлись миром, оставшись на 4 и 1 ступенях турнирной таблицы УПЛ соответственно.

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