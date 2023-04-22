Динамо розписало нічию з Шахтарем у 22 турі чемпіонату України 2022/23. Відео голів і огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Підопічні Ігора Йовічевіча активніше розпочали поєдинок і дуже швидко відкрили рахунок. Степаненко наважився на удар з понад 30-ти метрів, а Траоре вмілим рухом дезорієнтував Нещерета – м'яч у сітці.

Динамо відібрало очки в Шахтаря – Нещерет подарував гол, Андрієвський ефектно врятував матч УПЛ, без крові не обійшлося

Майже до самого кінця матчу рахунок залишався незмінним. Динамо відігралося завдяки штрафному, який майстерно реалізував Андрієвський. Нічия. Шахтар подарував СК Дніпро-1 шанс скоротити відставання до двох очок. Кияни залишаються четвертими.