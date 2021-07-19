Захисник Динамо Ілля Забарний розповів про повернення зі збірної України у табір киян та спаринг проти Етуаля (2:0).

"Луческу поспілкувався з деякими гравцями індивідуально щодо помилок – де можна було зіграти інакше. Дав нам відпочити, і тепер готуємося вже разом з усією командою.

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На чому був основний акцент у тренуваннях гравців збірної України? Насамперед, на фізичній підготовці. Було багато бігової та силової роботи. Перевірили, наскільки ми готові. Як бачимо, у грі всі виглядали добре", – цитує Забарного сайт Динамо.

До слова, у киян до початку нового сезону УПЛ офіційно заплановані ще мінімум три спаринги – проти Атлетіка з Більбао, Уніона та Вільяреала 20, 23 та 26 липня відповідно.

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