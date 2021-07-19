Защитник Динамо Илья Забарный рассказал о возвращении из сборной Украины в лагерь киевлян и спарринге против Этуаля (2:0).

"Луческу пообщался с некоторыми игроками индивидуально по поводу ошибок – где можно было сыграть иначе. Дал нам отдохнуть, и теперь готовимся уже вместе со всей командой.

Динамо отправится на третий сбор – киевляне подтвердили двух соперников из топ-чемпионатов

На чем был основной акцент в тренировках игроков сборной Украины? Прежде всего, на физической подготовке. Было много беговой и силовой работы. Проверили, насколько мы готовы. Как видим, в игре все выглядели хорошо", – цитирует Забарного сайт Динамо.

К слову, у киевлян до начала нового сезона УПЛ официально запланированы еще минимум три спарринга – против Атлетика из Бильбао, Униона и Вильярреала 20, 23 и 26 июля соответственно.

Динамо – Этуаль: тусклое возвращения сборников, Леднев снова делает результат, куча брака за две недели до старта сезона