"Нарешті, зустрілися і поговорили між собою Мірча Луческу та Ігор Суркіс. Селекційна служба Динамо запропонувала головному тренеру певні кандидатури на підсилення. Серед них немає українців, лише іноземці.

Тренер Брюгге: Київське Динамо – це не Манчестер Юнайтед і не Зальцбург

Луческу на даному етапі не налаштований одразу приймати рішення. Наставник киян наполягає на тому, і про це він говорив президенту клубу, що якщо брати легіонера, то лише такого, який на дві голови сильніший за тих футболістів, що є зараз. Для того, щоби брати іноземного гравця, потрібно розібратися, наскільки він може бути корисним Динамо. Щоби він не сидів на лаві для запасних, не був одним з гравців ротації, а одразу вийшов і показав себе.

Суркіс і Луческу знайшли спільну мову щодо тих футболістів, які є зараз і позицій, які потрібно підсилити. Насамперед мова про середину поля. Потрібен опорний хав, досвідчений центральний захисник, а також розглядається кандидатура нападника, який прийде і одразу забиватиме. Але Луческу не хоче завчасно брати якогось гравця, він спочатку хоче його вивчити. І для цього тренер Динамо взяв невеличку паузу, поїхав у Бухарест, де і хоче розібратися з кандидатурами, які запропонувала йому селекційна служба клубу. Також у нього є свої кандидатури. Але Луческу постійно наполягає на тому, що та команда, яка зараз є у Динамо, може за рік-два дати результат, якщо все буде гаразд.

Щодо того, чи хтось залишить київське Динамо... Зокрема було питання по Дуелунду – він точно залишиться в Динамо. По інших футболістах є певні питання, але Луческу вирішив взяти всю команду на збір, щоби подивитися, на кого він може розраховувати", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

"Не хочу слухати ці плаксиві розмови" або Чому доля Динамо в Лізі Європи залежить від рішення Луческу