"Наконец, встретились и поговорили между собой Мирча Луческу и Игорь Суркис. Селекционная служба Динамо предложила главному тренеру определенные кандидатуры на усиление. Среди них нет украинцев, только иностранцы.

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Луческу на данном этапе не настроен сразу принимать решение. Наставник киевлян настаивает на том, и об этом он говорил президенту клуба, что если брать легионера, то только такого, который на две головы сильнее тех футболистов, что есть сейчас. Для того, чтобы брать иностранного игрока, нужно разобраться, насколько он может быть полезным Динамо. Чтобы он не сидел на скамейке запасных, не был одним из игроков ротации, а сразу вышел и показал себя.

Суркис и Луческу нашли общий язык по тем футболистам, которые сейчас есть и позициям, которые нужно усилить. Прежде всего речь о середине поля. Нужен опорный хав, опытный центральный защитник, а также рассматривается кандидатура нападающего, который придет и сразу будет забивать. Но Луческу не хочет заранее брать какого-то игрока, он сначала хочет его изучить. И для этого тренер Динамо взял небольшую паузу, поехал в Бухарест, где и хочет разобраться с кандидатурами, которые предложила ему селекционная служба клуба. Также у него есть свои кандидатуры. Но Луческу постоянно настаивает на том, что та команда, которая сейчас в Динамо, может через год-два дать результат, если все будет в порядке.

Относительно того, кто покинет киевское Динамо... В частности был вопрос по Дуелунду – он точно останется в Динамо. По другим футболистам есть определенные вопросы, но Луческу решил взять всю команду на сбор, чтобы посмотреть, на кого он может рассчитывать", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

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