"Не найприємніший жереб, але вихід у наступний етап турніру цілком реальний. Київське Динамо – це не Манчестер Юнайтед і не Зальцбург. Тим не менше, ми знаємо, що це складний суперник ще з минулого року.

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Ми тоді їх вибили в кваліфікації Ліги чемпіонів, але це було важке протистояння. Упевнений, що і Динамо впевнилося, що ми не прості. У нинішньому році вони пройшли Гент і АЗ. Думаю, що це команда нашого рівня. Ми повинні будемо показати швидкісний футбол, тому що Динамо зарекомендувало себе як клуб з контратакувальним стилем", – цитує Клемана видання Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинки між Динамо і Брюгге відбудуться 18 і 25 лютого 2021 року. Перша зустріч пройде у Києві.

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