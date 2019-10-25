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Луческу: Джурабчан підмовив вісьмох гравців Шахтаря не повертатись в Україну

19:56 1110 Читать на русском
Луческу: Джурабчан підмовив вісьмох гравців Шахтаря не повертатись в Україну
Мірча Луческу / Фото з відкритих джерел

Екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу пригадав, як у 2014 році деякі футболісти ледь не залишили донецький клуб.

"У 2014 році в команді відбувалися дивні речі, я намагався зробити так, щоб вона не розвалилася. Кілька місяців Шахтар базувався за межами України. Спочатку ми були на зборах в Австрії, а потім в Швейцарії. Чекали, поки нормалізуються події в Донецьку. І тоді трапилася дика ситуація. Ми повертались пізно вночі в готель після гри з Ліоном, і мене набрали з рецепції, щоб повідомити, що вісім гравців Шахтаря не бажають повертатися в Україну.

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Виявляється, їх намовив якийсь іранський футбольний агент Кіа (Джурабчіан – прим.), але я знаю, що він ще й бандит. Серед цих гравців був і Луїс Адріано. Кію найбільше цікавили два гравці – Алекс Тейшейра і Дуглас Коста. Він хотів відправити їх в Мілан і Лондон, але на наше щастя УЄФА заборонив це робити.

У мене була серйозна розмова з гравцями. Я був такий злий, що хотів побити Кію. Я сказав гравцям: "У вас є десять днів. Якщо ви не повертаєтеся в Україну, то ми починаємо будувати команду без вас". Через три дні вони всі повернулися в розташування клубу, а потім ми грали за Суперкубок з Динамо, відмінно підготувались і обіграли їх. Але та ніч стала поворотною для клубу.

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Необхідно віддати належне президенту, який підтримав мене і заявив, що ніхто з гравців не покине команду. Я також вдячний гравцям за те, що вони відчули всю серйозність проблеми і більш не піднімали питання зі своїм відходом", – розповів Луческу у програмі Вацко Light.

Нагадаємо, Луческу очолював донецький Шахтар протягом 12 років – з 2004 по 2016 рік. Також румунський фахівець працював головним тренером Зеніта та збірної Туреччини.

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