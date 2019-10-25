Луческу: Джурабчан подговорил восемь игроков Шахтера не возвращаться в Украину

Экс-тренер Шахтера Мирча Луческу вспомнил, как в 2014 году некоторые футболисты едва не сбежали из донецкого клуба.

"В 2014 году в команде происходили странные вещи, я пытался сделать так, чтобы она не развалилась. Несколько месяцев Шахтер базировался за пределами Украины. Сначала мы были на сборах в Австрии, а затем в Швейцарии. Ждали, пока нормализуются события в Донецке. И тогда случилась дикая ситуация. Мы возвращались поздно ночью в отель после игры с Лионом, и мне позвонили с рецепции, чтобы сообщить, что восемь игроков Шахтера не желают возвращаться в Украину.

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Оказывается, их подговорил какой иранский футбольный агент Киа (Джурабчиан – прим.), но я знаю, что он еще и бандит. Среди этих игроков был и Луис Адриано. Кию больше всего интересовали два игрока – Алекс Тейшейра и Дуглас Коста. Он хотел отправить их в Милан и Лондон, но к счастью УЕФА запретил это делать.

У меня был серьезный разговор с игроками. Я был так зол, что хотел побить Кию. Я сказал игрокам: "У вас есть десять дней. Если вы не возвращаетесь в Украину, то мы начинаем строить команду без вас". Через три дня они все вернулись в расположение клуба, а потом мы играли за Суперкубок с Динамо, отлично подготовились и обыграли их. Но та ночь стала поворотной для клуба.

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Необходимо отдать должное президенту, который поддержал меня и заявил, что никто из игроков не покинет команду. Я также благодарен игрокам за то, что они почувствовали всю серьезность проблемы и больше не поднимали вопрос со своим уходом", – рассказал Луческу в программе Вацко Light.

Напомним, Луческу возглавлял донецкий Шахтер в течение 12 лет – с 2004 по 2016 год. Также румынский специалист работал главным тренером Зенита и сборной Турции.

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