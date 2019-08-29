Луческу: Фонсеку не можна оцінювати за роботу в Шахтарі, він керував моєю командою

Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу поділився враженнями від роботи свого наступника Паулу Фонсеки.

"Для мене Фонсека – невідомий тренер. У Шахтарі він використовував мою роботу. Тепер він повинен довести свої вміння і побудувати гру в Ромі. Фонсека має створити виграшну систему. Паулу молодий і має все, щоб досягти успіху.

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Але його не можна оцінювати за тим, що зробив у Шахтарі. Там він керував моєю командою, у якій була ігрова дисципліна, вона знала, що робити. Коли він починав працювати, намагався грати інакше, але потім втрутився президент і сказав, що потрібно грати, як раніше. І це спрацювало.

Фонсека експлуатував мою роботу. Тепер йому доведеться втілити свої ідеї в Ромі", – поділився Луческу в коментарі Tuttomercatoweb.

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