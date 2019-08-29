toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗОРЯ - ЕСПАНЬЙОЛ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР

Луческу: Фонсеку не можна оцінювати за роботу в Шахтарі, він керував моєю командою

08:24 585 Читать на русском
Луческу: Фонсеку не можна оцінювати за роботу в Шахтарі, він керував моєю командою
Мірча Луческу / сайт телеканалу Футбол

Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу поділився враженнями від роботи свого наступника Паулу Фонсеки.

"Для мене Фонсека – невідомий тренер. У Шахтарі він використовував мою роботу. Тепер він повинен довести свої вміння і побудувати гру в Ромі. Фонсека має створити виграшну систему. Паулу молодий і має все, щоб досягти успіху.

"Фонсеку цікавила тільки перемога в чемпіонаті", – Луческу незадоволений методами роботи португальця в Шахтарі

Але його не можна оцінювати за тим, що зробив у Шахтарі. Там він керував моєю командою, у якій була ігрова дисципліна, вона знала, що робити. Коли він починав працювати, намагався грати інакше, але потім втрутився президент і сказав, що потрібно грати, як раніше. І це спрацювало.

Фонсека експлуатував мою роботу. Тепер йому доведеться втілити свої ідеї в Ромі", – поділився Луческу в коментарі Tuttomercatoweb.

Супергерой у масці Зорро, або Чому Рома робить ставку на Фонсеку

blog_ava
Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники групового етапу сезону 2019/20
00:05
2129
Теги
Шахтар Шахтар Рома Рома Мірча Луческу Мірча Луческу Паулу Фонсека Паулу Фонсека
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
3
хв
Зоря
20:00
Еспаньйол
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук