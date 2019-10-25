Від чемпіонського Шахтаря – до безпорадного Львова: головні фішки першого кола УПЛ

Позаду – 11 турів української Прем'єр-ліги сезону 2019/20. "Футбол 24" підбиває підсумки першого кола для усіх 12-ти клубів еліти.

Сенс існування будь-якої команди, яка грає на топ-рівні, за великим рахунком, полягає або у вирішенні високих турнірних завдань, або у вихованні молодих футболістів. Але далеко не всі українські клуби можуть чітко сформулювати, задля чого вони взагалі перебувають у Прем’єр-лізі. Завершення першого кола першого етапу сезону 2019/20 у чемпіонаті України – гарна нагода для невеличкого аналізу діяльності наших елітних команд.

1. Шахтар (33 очки)

Результат. Стовідсотковий показник набраних очок – найкраща ілюстрація того, як Шахтар працює на результат. У рамках УПЛ працює бездоганно, хоча для цього двічі довелося демонструвати характер. "Гірники" першими пропускали, але потім вигравали в Олександрії (1 тур, 3:1) та у Зорі (7 тур, 4:3). Причому у матчі з луганцями довелося рятуватися з рахунку 0:2.

Одинадцять перемог на старті чемпіонату – це друга за довжиною серія в історії нашого футболу. Більше (15 перемог з початку сезону) видав Шахтар під керівництвом Мірчі Луческу (2012 рік). Якщо і у другому колі команда Луїша Каштру буде мчати вперед з таким же натхненням, то на другий етап можна буде випускати молодіжний склад.

Виховання молоді. У Шахтаря – друге місце в рейтингу найдоросліших команд УПЛ (середній вік – 27,3 років). Тим не менш, у команді – багато футболістів молодіжного віку, до якого входять гравці 1998 року народження і молодші.

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На жаль, серед них тільки двоє – кандидати до молодіжної збірної України. Володар "Срібної бутси" чемпіонату світу U-20 Данило Сікан провів за основу "гірників" лише 23 хвилини, а от ще один чемпіон світу 2019 року Валерій Бондар зіграв вже 5 матчів, забив 1 гол. Шанс, який йому подарувала травма Давида Хочолави, 20-річний захисник намагається використати на всі 100%.

Зате за Шахтар грають п’ять легіонерів 1998-2000 років народження. Це ізраїльтянин Манор Соломон (в усіх офіційних турнірах сезону – 11 матчів / 2 голи), бразильці Тете (8/2), Додо (7/1), Маркос Антоніо (6/1) та Маркіньос Сіпріано (2).

2. Динамо (23)

Результат. Десятиріччями різні покоління Динамо привчали до того, що мета клубу – боротьба за найвищі місця. Але в цьому сезоні киянам буде дуже важко відіграти 10 очок відставання від Шахтаря. Теоретично, зважаючи на три особисті зустрічі, це можливо. І остання серія команди з п’яти поспіль перемог в УПЛ із загальним рахунком 13:0 дає зрозуміти, що Динамо навіть за таких обставин може виступити єдиним конкурентом Шахтаря.

Але може і не виступити, адже ми бачили кризу "динамівців", яка тривала більше місяця (у чемпіонаті вона позначилася безвиграшною серією з чотирьох матчів поспіль – дві нічиї та дві поразки). Олексій Михайличенко, звичайно, більш досвідчений тренер, аніж Олександр Хацкевич, але футболісти в нього ті ж самі.

Тому більш актуальне турнірне завдання наразі – боротьба за друге місце в УПЛ та перепустку до кваліфікації Ліги чемпіонів. В 11 турі Динамо вдалося покращити свої позиції завдяки перемозі над прямим конкурентом Олександрією (1:0) та поразці Десни від Зорі. А за тур до завершення першого кола турнірне становище киян виглядало трохи гірше: Десна та Динамо – по 20 очок, Олександрія – 19.

Виховання молоді. У минулому сезоні в киян була одна з наймолодших команд Прем’єр-ліги (середній вік – 24,5 роки). Але влітку найкращі резервісти або пішли в інші команди за ігровою практикою на правах оренди, або виступають у клубній команді U-21. Наразі середній вік Динамо – 25,8 років.

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Єдиний молодий футболіст, який має стабільне місце в стартовому складі, – 20-річний захисник Віталій Миколенко (в усіх офіційних турнірах сезону — 14/1). Решта грають дуже мало: чемпіони світу U-20 Георгій Цітаішвілі – 2 матчі, Денис Попов – 2. Лише в 11 турі потрапив до заявки основної команди Микола Шапаренко, а травма Дениса Бойка відкрила вікно можливостей для 20-річного воротаря Владислава Кучерука.

3. Десна (20)

Результат. Безсумнівно, Десна проводить найкращий сезон у своїй біографії і має дуже великі шанси вперше в історії зіграти в єврокубках. Більше того – наразі команда Олександра Рябоконя веде конкуренцію з Динамо, Олександрією та Зорею навіть за місце в кваліфікації Ліги чемпіонів.

У Десни дуже стабільний склад: сім гравців провели всі 11 матчів першого кола, ще троє – по 10 та по 9 матчів відповідно. На даному етапі такої кількості виконавців вистачає, адже чернігівці, на відміну від Динамо чи Олександрії, не мають додаткового навантаження у Лізі Європи.

Ще один ситуативний плюс для команди з Чернігова – відсутність гравців збірних. Тому під час пауз тренерський штаб може розраховувати під час занять на всіх основних виконавців, відсутня проблема необхідності збирати всіх докупи після збірних та приводити до єдиного знаменника.

Виховання молоді. У першій команді грає лише один кандидат у молодіжну збірну України – 20-річний чемпіон світу 2019 року Юхим Конопля. Захисник, орендований у Шахтаря, 7 разів виходив на поле, але лише одного разу – у стартовому складі. Решта гравців чернігівців – вже досвідчені виконавці, а середній вік Десни – найбільший в УПЛ (28,2 роки).

4. Олександрія (19)

Результат. Рік тому Олександрія завершила перше коло першого етапу, маючи на три очки більше, ніж зараз – 22. Але тоді у команди Володимира Шарана, як і цього сезону у Десни, не було ніяких відволікаючих чинників. Євросезон олександрійці пропускали, з Кубка України вибули з першої ж спроби, програвши в Одесі молодіжним складом Чорноморцю. Єдиним турніром для команди був і упродовж всього сезону залишався чемпіонат України.

Цього сезону Олександрія дебютувала в груповому раунді Ліги Європи (але обійшлася без кваліфікаційних матчів влітку), окрім того молодіжний склад в Кубку України вирвав перемогу в гостях у Діназу. А матчі з Вольфсбургом, Гентом і Сент-Етьєном за своєю складністю переважають абсолютну більшість ігор в УПЛ.

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Тобто, підопічні Шарана в цілому мають непоганий результат. Звичайно, було б краще не відпускати Динамо у відрив на чотири очки в особистій зустрічі. І, навіть, випередити киян. Але боротьба за друге місце в турнірній таблиці продовжується. І за третє, і за четверте. Адже ми пам’ятаємо, що в нинішньому сезоні одну з трьох перепусток до Ліги Європи буде передано на розіграш у плей-офф, в якому візьмуть участь навіть 7 та 8 команди.

Виховання молоді. Дуже довго Олександрія грала виключно завдяки досвідченим виконавцям. Але останнім часом тренерський штаб довіряє місце у складі і молодим гравцям, серед яких три кандидати в молодіжну збірну України. Владислав Бабогло в усіх офіційних турнірах сезону має таку статистику – 7/2, Тимур Стецьков – 4, Олег Білик – 1. А от чемпіони світу 2019 року Денис Устименко та Кирило Дришлюк поки що отримують ігрову практику в молодіжному складі.

5. Зоря (19)

Результат. Літня зміна головного тренера (Віктор Скрипник замість Юрія Вернидуба) дала новий поштовх Зорі. У минулому сезоні після першого кола луганчани очолювали групу з семи команд, які розташовувалися на 5-11 сходинках турнірної таблиці, та відставали від Ворскли (4 місце) на чотири очки. А Динамо (2 місце) випереджало Зорю на 12 очок.

Наразі команда Скрипника також має відставання від Динамо, але лише в чотири очки. А Десна та Олександрія – зовсім поруч. І це – незважаючи на дуже щільний графік виступів Зорі влітку, коли, намагаючись пробитися до основної сітки Ліги Європи, команда з 25 липня по 1 вересня стабільно проводила по два матчі на тиждень.

Варто відзначити і характер луганчан, який вони продемонстрували тричі в 11 турах: одна вольова перемога (Десна – 2:1), дві врятовані нічийні зустрічі (СК Дніпро-1 – 1:1, Динамо – 2:2, причому відігралися з 0:2). Щоправда, була і втрачена перемога: ведучи у рахунку із Шахтарем 2:0, команда Скрипника програла – 3:4. Але три м’ячі в цьому сезоні "гірникам" ще забивав лише Манчестер Сіті.

Виховання молоді. Зоря – один із базових клубів молодіжної збірної України. А Богдан Лєднєв двічі визнавався найкращим молодим футболістом України вікової категорії U-21 у місячних опитуваннях проекту Золотий Талант (серпень та вересень).

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Оренда пішла на користь футболісту Динамо. В усіх офіційних турнірах сезону за Зорю він провів 15 матчів, в яких забив 7 голів. У Євгена Чеберка – 14, Назарія Русина – 11/5, Максима Луньова – 6. Окрім того, вдало увійшов до складу команди їхній німецький одноліток – Джоель Абу Ханна (14/1).

6. Колос (14)

Результат. Для дебютанта Прем’єр-ліги показник просто чудовий. Головне завдання для будь-якого новачка – закріпитися на новому рівні, з цим підопічні Руслана Костишина справляються відмінно. Експерти прогнозували спад Колоса після стартових успіхів, досягнутих на позитивному емоційному фоні. І слідом за двома перемогами в перших турах розпочалася серія з чотирьох безвиграшних матчів (одне очко). Але після цього сільська команда знову здобула дві перемоги в трьох турах.

Звичайно, Колосу не вистачає кадрового потенціалу елітного рівня. Останні зустрічі з Динамо (0:4, не забуваємо про помилки арбітра) та Шахтарем (0:6) це підтвердили. Але для успішної боротьби з конкурентами ковалівці готові. Хоча не завжди вдається втримати і розвинути перевагу: Колос першим забив СК Дніпро-1 та Олександрії, а у підсумку – 1:2 та 1:1 відповідно.

Виховання молоді. У Колоса – третє місце в рейтингу найбільш вікових команд цього чемпіонату України (середній вік – 27,1 років). Але в команді виступають на правах оренди два футболісти молодіжної збірної України – Євген Смирний (9/2) та Олег Кожушко (5/0). Більшого на даному етапі від команди з села у Київській області вимагати, напевно, не можна.

7. Маріуполь (13)

Результат. Турнірне завдання команди №1 – пробитися на другому етапі до топ-6, аби продовжити боротьбу за місця в Лізі Європи. Головними конкурентами Маріуполя виявилися новачки УПЛ – Колос та СК Дніпро-1. Але найбільшу небезпеку створювали не вони, а внутрішні проблеми команди, яка влітку втратила половину основного складу, зокрема лідерів атаки (Олександр Зубков, Олександр Піхальонок, Андрій Борячук). Довелося повністю перебудовуватися, зважаючи на появу групи дебютантів елітного дивізіону з молодіжного складу Шахтаря та травми ветеранів (наприклад, єдиного центрфорварда Руслана Фоміна).

Адаптація молодих дебютантів до УПЛ, необхідність знайти заміну екс-лідерам та травмованим підштовхнули Олександра Бабича до пошуку нової тактичної схеми – 3-4-3, яка є дуже незвичною для України. У такому форматі Маріуполь здобув дві перемоги (в Кубку України над Рухом та в чемпіонаті над СК Дніпро-1) і дві нічиї (із Зорею та Ворсклою).

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З поверненням Фоміна можуть бути й інші тактичні варіації, що полюбляє Бабич. Але на все потрібен час – і на створення нової команди також. А поки що відзначаємо, що омолоджений Маріуполь в першому колі чотири рази втратив перевагу, забиваючи першим (поразка від Колоса – 1:2, нічиї з Карпатами, Олімпіком та Ворсклою – всі 1:1). Є над чим працювати.

Виховання молоді. А от в цьому аспекті Маріуполь – один з лідерів УПЛ і базовий клуб молодіжної збірної України. У складі азовців – п’ять гравців, які викликалися до команди Руслана Ротаня. Владислав Вакула (з ним вже підписав контракт Шахтар) провів за першу команду клубу у всіх офіційних турнірах сезону 13 матчів і забив 3 голи, Дмитро Топалов – 11/1, Максим Чех – 10, Олексій Биков – 9, Віктор Корнієнко – 7.

Окрім того, за перший склад Маріуполя грали Олексій Кащук (7), Ілля Путря (5), Микита Петерман (2) та Антон Байдал (1). Троє з цієї дев’ятки – чемпіони світу 2019 року (Чех, Корнієнко та Кащук), які разом з Топаловим переїхали влітку без досвіду виступів в еліті з Шахтаря в оренду. Олександр Бабич, який спеціалізується на розвитку молодих талантів, знову вирішує два завдання одночасно. Маючи при цьому певні кадрові обмеження.

8. СК Дніпро-1 (11)

Результат. Можливо, від переможця Першої ліги минулого сезону ми очікували трохи більшого. Але, як і у випадку з Колосом, головне турнірне завдання будь-якого клубу, який піднявся на якісно інший рівень, на цьому рівні втриматися. І вже опісля братися за вирішення інших завдань.

Поки що команді Дмитра Михайленка не вистачає стабільності: перемоги, нічиї та поразки чергуються одна з одною. А в останніх п’яти турах вона набрала лише три очки, програвши при цьому три поєдинки поспіль на фініші першого кола із загальним рахунком 0:5.

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Хоча у складі команди вистачає футболістів з іменем: Сергій Кравченко, Папа Гуйє, Володимир Польовий, Олександр Кобахідзе, Олексій Чичиков, Дмитро Коркішко... Можливо, потрібен час, аби призвичаїтись до нового рівня конкуренції та супротиву. Адже в команді багато молоді.

Виховання молоді. У цьому питанні Дмитро Михайленко може дати фору багатьом тренерам УПЛ. В його команді стабільно грають три чемпіони світу 2019 року – Олександр Сафронов (10), Сергій Булеца (9/1) та Владислав Супряга (8/3). Двоє останніх – на правах оренди від київського Динамо, де Булеца в минулому сезоні не грав зовсім, а Супряга отримав мінімум практики.

Окрім них, є також 19-річний Олександр Назаренко (11/1) та 17-річний Арсеній Батагов (6). Перший – власний вихованець, другого навесні 2017-го забрали зі школи Металіста, яка розвалювалася на очах. Всі п’ятеро – дуже перспективні, а Назаренко та Супряга визнавалися найкращими гравцями місяця в Україні у віковій категорії U-19 проектом Золотий Талант — у серпні та вересні відповідно.

9. Карпати (9)

Результат. Часи, коли під керівництвом Олега Кононова Карпати посідали 5 місце в чемпіонаті України (2010-11 роки), здається, ніколи не повернуться. Після Кононова клуб встиг поміняти безліч тренерів: Павло Кучеров, Володимир Шаран, Юрій Дячук-Ставицький, знову Кучеров, Ніколай Костов, знову Дячук-Ставицький, Олександр Севідов, Ігор Йовічевіч, Володимир Безубяк, Сергій Зайцев, Олег Дулуб, Серхіо Наварро, знову Зайцев, Олег Бойчишин, Жозе Мораіш, знову Бойчишин, Фабрі Гонсалес, Олександр Чижевський...

Все це – за вісім сезонів, а нинішній, в якому львів’яни також пережили зміну керманича (Роман Санжар замість Олександра Чижевського), – дев’ятий. За цей час Карпати лише двічі піднімалися вище 10 місця в турнірній таблиці – 7 (2016) та 8 (2018). Зате зуміли неодноразово змінити курс, причому цього літа вкотре відбулися зміни в менеджменті. Через них було звільнено Чижевського, але правда в тому, що галичани при ньому у нинішньому чемпіонаті набрали 27,78% очок, а без нього – 26,67%.

Виховання молоді. Система підготовки резерву у Карпат працює відмінно і, здається, це єдине, що втримує клуб від колапсу. Більше того, львів’яни зуміли непогано заробити на трансферному ринку, зокрема завдяки своїм вихованцям (Володимир Костевич, Василь Кравець, Орест Лебеденко, Мар’ян Швед).

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Сьогодні Карпати – наймолодша команда чемпіонату України із показником середнього віку 22,9 роки. У її складі лише одному гравцеві більше 26 років – ветерану Олександру Кучеру, який днями відсвяткував 35-річчя, але він зіграв лише в одному матчі.

До молодіжної збірної України викликалися Владислав Дубінчак (11), Артем Козак (5) та Володимир Якімець (5). Грають також молоді легіонери – Дженнінгс (9) та Лейоус (7). А от чемпіон світу 2019 року Олег Веремієнко поки що сидить в запасі. Щоправда, він і на самому чемпіонаті світу також був резервістом.

10. Олімпік (8)

Результат. Найбільшу стабільність Олімпік демонстрував за часів Романа Санжара, незважаючи на те, що йому двічі на рік доводилося ліпити нову команду через масштабні кадрові пертурбації. Тим не менше, восени 2018 року керівництво вирішило розпрощатися з цим тренером, але не може похвалитися результатами.

В’ячеслав Шевчук, для якого це був дебют на посаді головного тренера професіональної команди, здобув лише одну перемогу в 14 матчах чемпіонату України. Завершував минулий сезон Ігор Климовський, колишній керманич молодіжного складу Олімпіка, і набрав 13 очок у 8 іграх.

Але влітку донецький клуб знову почав шукати тренера. І знову не вгадав – із бразильцем Жуліо Сезаром 4 матчі – 4 поразки. Справи пішли на краще після приходу іспанця Вісенте Гомеса, який запам’ятався в Україні роботою з Динамо U-21 та в тренерському штабі Сергія Реброва.

З Гомесом Олімпік набрав 7 очок та поступово вибрався з дна турнірної таблиці. Але завдання №1 наразі всім чудово зрозуміле.

Виховання молоді. Комусь може здатися дивним, що Олімпік – одна з найбільш молодих команд чемпіонату України (середній вік — 24,9 роки). Але найбільшу кількість ігрового часу серед футболістів молодіжного віку (нагадуємо, що базовий рік народження – 1998) отримують 21-річні легіонери – Матар Дійє та Драман Салу. Перший влітку ледь не перейшов у Динамо.

Українці грають менше, але і вони отримують свою практику: Роман Вантух – 7 матчів, чемпіон світу Ігор Снурніцин – 3, Андрій Кравчук – 2.

11. Ворскла (8)

Результат. Пішли чутки, що Віталій Косовський поступово втратив кредит довіри від керівництва клубу. Навесні 2019 року, після призначення головним тренером Ворскли, він набрав 13 очок у 10 матчах, а наразі має лише 8 в 11. Різниця не на його користь. Причому 50% очкового багажу нинішнього сезону забезпечили голи Дениса Васіна в компенсований час: з пенальті на 95-ій хвилині матчу проти Львова (3:2) та ігровий на 92-ій хвилині матчу проти Маріуполя (1:1).

Востаннє нижче 7-го місця турнірної таблиці Ворскла опускалася за підсумками чемпіонату України ще в 2013 році, але тоді і команд було не 12, а 16. Ми бачимо, можливо, найбільш провальний сезон полтавської команди за останні років 10-13. Хоча фінансування команди, за нашою інформацією, стабільне.

Виховання молоді. За основу Ворскли в сезоні 2019/20 вже зіграли дев’ятеро футболістів молодіжного віку. Щоправда, п’ятеро з них – іноземці. А українці масово з’явилися на полі лише в 11 турі. У стартовому складі проти Олімпіка вийшли Максим Мельничук, Юрій Козиренко, Андрій Стрижак та Артем Челядін. Для Мельничука це – перша гра сезону за основу, для Козиренка – друга, для Стрижака – третя, для Челядіна – четверта.

Тобто кількість гравців – одна цифра, а кількість ігрового часу – трохи інша. Особливо у випадку з українцями. Жодного разу на поле ще не виходив чемпіон світу 2019 року Дмитро Різник.

12. Львів (8)

Результат. Футбольними колами повзуть чутки, що проект Львів добігає кінця. Нібито у керівництва зникло натхнення, а ставка на обкатку та продаж бразильців не спрацювала. Хоча два місяці тому вдалося провести перший більш-менш серйозний трансфер і продати найкращого бомбардира Бруно Дуарте до португальського Гімараєша за 600 тисяч євро.

Не додають впевненості прихильникам клубу і тренерські зміни. Богдана Блавацького, з яким Львів набрав 6 очок, замінили на одіозного Володимира Мазяра. А з новим наставником львів’яни взагалі перестали забивати, і тепер безгольова серія команди складає 6 матчів (5 – за часів Мазяра).

Виховання молоді. Середній вік команди невеликий – 25 років (на 0,1 більше, ніж в Олімпіка чи Маріуполя), але гравців молодіжного віку у Львові лише троє. І всі – бразильці (Педро, Пернамбуко та Феліпе). Наймолодший українець в основі – 23-річний Владислав Приймак.

Андрій Кудирко, спеціально для Футбол 24

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