Луческу розповів, хто є одним з його найулюбленіших гравців

Колишній наставник Шахтаря Мірча Луческу розповів, який з його колишніх підопічних був одним з найбільш улюблених гравців.

"Мхітарян – один з моїх найулюбленіших гравців. Він дуже розумний, відмінно адаптується до всіх стилів гри, а також володіє винятковою витривалістю.

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Я використовував його на позиції під нападником, проте в Англії йому доводилося виступати в незвичній ролі. Генріх швидко стане ключовим гравцем у складі Роми", – цитує Луческу Tuttomarcatoweb.

Генріх Мхітарян виступав у складі Шахтаря з 2010 по 2013 роки, тричі ставши чемпіоном України та дійшовши до чвертьфіналу Ліги чемпіонів сезону 2010/11.

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