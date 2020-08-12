"Велика спокуса": Миколенко та ще 2 гравці Динамо розривають італійські ЗМІ – важкі трансфери на вражаючу суму

Наполі вивчає можливість підписання Миколенка. Така інформація красується на головній сторінці популярного італійського ЗМІ. На лівому краю не лише Регілон. Віталій став альтернативою трансферу захисника, який належить Реалу, але виступає в оренді за Севілью. Серхіо видав скромніші показники (3 голи та 4 асисти) в сезоні 2019/20, ніж фулбек Динамо (4+7), але був основним гравцем не останньої команди в топовому чемпіонаті Іспанії. Питання в тому, що за Регілона Мадрид захоче виручити від 18 до 25 млн євро, а Віталія італійці оцінюють у значно скромніші 10 мільйонів.

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Наполі шукає заміну 29-річному Гуляму, прагнучи омолодити склад. Миколенко ідеально підходить баченню Проекту Джунтолі, спортивного директора клубу. Неаполітанці втратили Цімікаса, який обрав Ліверпуль, але на горизонті все ще 2 потужні кандидати. І вони йдуть зараз "ніздря в ніздрю".

"Величезні можливості для вдосконалення. Елегантний крайній захисник приваблює швидкістю і високою культурою пасу. Ціна – близько 10 мільйонів євро. Цей варіант виглядає спокусою, можливістю, яка багатьох інтригує, адже молоді футболісти є цікавою інвестицію. Джунтолі готовий здивувати трансферний ринок, однак буде непросто домовитися", – пише про Миколенка в Наполі CdS.

Від себе додамо, що коли ми говоримо про українських футболістів, які конкурують з більшістю європейців, то тут є одна велика перешкода. Поляки, хорвати, греки – їх так багато в Серії А не в останню чергу тому, що вони мають паспорт громадянина Європейського Союзу. Наші ж гравці підпадають під суворі ліміти для всіх інших виконавців (максимум 3 такі легіонери на полі). І якщо, скажімо, латиноамериканські чи африканські футболісти часто беруть друге громадянство, знаходячи бабусь і дідусів з італійським корінням, то в українців така опція і нереальна, і заборонена законодавством. Відтак, аби придбати гравця збірної України, якому вже виповнився мінімум 21 рік, потрібно продати іншого "неєвропейця".

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Тут ми доходимо до ще одного важливого інтересу. Ось уже й такі авторитетні джерела, як Джанлука Ді Марціо, рапортують, що Аталанта та Болонья прагнуть підписати Супрягу цього літа. Форвард Динамо вже навіть коштує, за версією італійських інсайдерів, цілих 15 млн євро – вважайте, що по мільйону за кожен гол, який забив у складі СК Дніпро-1 в останньому сезоні. Владиславу тільки взимку виповниться 21, відтак він не підпадає під суворі лімітні обмеження, якщо підписати його в найближчі місяці. Хоча ледь не з кожним роком в Італії роблять правила для іноземців все суворішими, тому і тут можуть бути свої нюанси.

Найкращим, але і найважчим варіантом для Влада була б Аталанта. Гасперіні вміє виховувати великих зірок атаки ледь не на рівному місці, як зробив це з Сапатою, Гомесом і Пашалічем. Бачить перспективу на східноєвропейському ринку. Однак для цього 20-річному форвардові потрібно йти на велику самопожертву, адже його тренування – ще те випробування для вашої фізики. Мінус Супряги у відсутності єврокубкового досвіду порівняно з тим же Миколенком, та й перемога на молодіжному Чемпіонаті світу та успішні виступи за національну збірну проти чемпіонів Європи португальців складно ставити в один ряд.

Ще одна величезна проблема – бачення нового головного тренера Динамо. Схоже на те, що саме Владислав вимальовується основним нападником для Луческу станом на початок першого сезону цього наставника в Києві. Каргбо, Соль і Жерсон не тягнуть, плюс отримують мізер ігрового часу в спарингах. Русин підхопив коронавірус та вибув на 2 тижні, Бєсєдін дискваліфікований. Альтернативи для Супряги практично не існує. Хіба що за нього заплатять ці 15, а краще 20 мільйонів (всі знають любов Ігорія Суркіса піднімати ставки в останній момент!), які можна буде пустити на підсилення атакувальної лінії.

La prima scelta del #Bologna per l'attacco è Vladysav #Supryaga. La #DinamoKiev valuta €15M il centravanti classe 2000 che ha stregato Sabatini e Bigon. In Ucraina lo considerano addirittura il nuovo #Shevchenko. L'intermediario Stefano Antonelli in azione. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 11, 2020

Болонья, схоже, не потягне. В Італії пишуть, що 15 млн євро і зразу – дуже дорого для команди Міхайловіча, яка хотіла б взяти нападника в оренду з правом або зобов'язанням викупу. Водночас ще один авторитетний інсайдер Нікола Скіра називає Супрягу першим вибором Болоньї, який дуже зачарував Вальтера Сабатіні, знаменитого спортдиректора, який працював у Ромі, Китаї та Інтері, а зараз допомагає розвивати проект "россоблю".

Ще одним гравцем Динамо, який викликає інтерес в Італії, став Томаш Кендзьора. Гравець збірної Польщі, який "минулоріч був близький до Прем'єр-ліги" (сам фулбек зізнається, що готовий переходити в АПЛ чи Бундеслігу), міг би допомогти Паулу Фонсеці в Ромі, вважає аналітик, який вболіває за "джаллороссі". На думку Бенедетто Греко, сильні сторони правого захисника киян – гострі подачі/простріли з флангу, вражаюче вміння підключатися в атаку, забігаючи за спини оборонцям, що дозволяє вінгерам зміщуватися в центр і отримувати більше поле для маневру. Фахівець, який спеціалізується, на тактичному аналізі, вважає Кендзьору фізично витривалим гравцем, який може брати на себе різні ролі крайніх захисників.

Come altro TD mi ha impressionato #Kedziora, polacco della Dinamo Kiev, l'anno scorso vicinissimo alla Premier. Un giocatore che ha un capacità impressionante di sovrapporsi e mettere cross forti e taglienti sul primo palo. pic.twitter.com/kk9Lup2lUd — Benedetto Greco (@grecben) August 12, 2020

Загалом те, що гравці Динамо викликають такий інтерес в Італії, це серйозний плюс, який у перспективі можна розвинути у прибуткову діяльність як для самого клубу, так і для його лідерів. Однак між скаутингом, потраплянням у шорт-лист, предметними перемовинами і конкретними угодами – дуже великий шлях. Найреальнішим варіантом продажу цього літа в київській команді залишається Миколенко. Утім, згадана сума в 10 млн євро навряд чи влаштує Суркіса, якщо той за Супрягу просить 15.

До того ж, сумнівно, що українські футболісти захочуть переходити у топ-чемпіонат лише на роль запасного, ще й за рік до Чемпіонату Європи. У Наполі основним залишається Маріу Руй, у тій же Аталанті позиції Сапати такі, що форвард киян міг би претендувати лише на роль гравця ротації. Італійські ЗМІ, зрештою, і самі розуміють складність трансферів із Динамо. З іншого боку той же Маліновський для Гасперіні – також не залізний гравець основи, але свої шанси отримує і підтверджує регулярно, а при цьому клас і арсенал навичок Руслана ростуть швидше, ніж було б у Бельгії чи Україні.

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