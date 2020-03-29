"Ми були двічі кращі за Шахтар": як шокувати Реброва оригінальним способом, стати найкращим і втратити усе за 1 день

Ненад Б'єліца став для Динамо Загреб ледь не чудотворцем. Ніколи в за останні років 50 головна команда Хорватії не була настільки грізною в Лізі чемпіонів та Європи.

Очоливши клуб менш ніж 2 роки тому, він встиг виграти 2 чемпіонати Хорватії і з 18-очковим відривом лідирувати у третьому, перерваному через епідемію коронавірусу (у цій країні 4 смертельні випадки, 14 критичних і загалом 635 заражених). Б'єліца навчив Динамо не боятися такі клуби, як Шахтар чи Аталанта, клас і досвід гравців яких на порядок вищий. Що дуже дивує, у жодному іншому клубі 48-річний наставник не був таким успішним. У Загребі він видав понад 70% перемог, набираючи в середньому 2,3 очка за матч. Раніше лише з познанським Лехом він перейшов межу в половину звитяг (52,56%). Для порівняння Каштру в Шахтарі бере 2,12 за гру.

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Перший наставник за 49 років, який вивів загребців у березневі матчі єврокубка. У минулому сезоні лише в овертаймі Динамо поступилося Бенфіці в рамках 1/8 Ліги Європи. Зустрічався Б'єліца і проти українців у поточному розіграші Ліги чемпіонів. І не можна сказати, що наші були дуже раді цьому. Якби динамівці виграли бодай 1 матч у лідера УПЛ, а були неймовірно близькими до цього, саме вони грали б у плей-офф ЛЧ 2019/20, а не посіли прикре останнє місце. В інтерв'ю сербському виданню Telegraf Ненад розповідає про напружені баталії проти донецького Шахтаря і Сергія Реброва, а також описує свої оригінальні тренерські методи.

Колишній півзахисник збірної Хорватії (через те, що потрапив туди в еру Просінечкі, Бобана, Асановіча, Сольдо та інших зірок, відіграв якихось 9 матчів) пограв у чемпіонатах Німеччини та Іспанії, тому не проти попрацювати у Бундеслізі й Прімері вже як тренер. Його також приваблює італійська Серія А – досі працював тільки у другому тамтешньому дивізіоні. Ненад зізнається, що є справжнім поліглотом. Крім англійської і польської, володіє німецькою, іспанською та італійською. Тому мовне питання, надважливе для будя-кого тренера в топових чемпіонатах, для нього не проблема.

Відзначає наставник Динамо З і певний феномен хорватських тренерів. У провідних чемпіонатах Європи про себе заявили такі його земляки, як Ніко Ковач (феєрія з Айнтрахтом), Славен Біліч (гроза авторитетів АПЛ, які масово програвали його Вест Хему), Іван Юріч (сенсаційна Верона цього сезону). А чого варті Мірослав Блажевіч, котрий брав бронзу ЧС-1998, та Златко Даліч зі сріблом ЧС-2018 – до слова, на своєму шляху в обох випадках Хорватія вибивала Україну. Чекаємо наступного тріумфу ще через 10 років? Сам Б'єліца розуміє, що хорвати в чужих країнах повинні працювати більше і краще за своїх конкурентів з тренерського цеху.

"Я бачив себе наставником з 23-25 років. Так сталося, що вже попрацював у Німеччині, Австрії, Італії, Польщі, зараз вперше в Хорватії, і це мій 13-й рік у ролі тренера. Дуже приємно, що ви називаєте мене багатообіцяючим тренером, хоча за моїми плечима 471 матч. Однак так мене досі сприймають тут – як молодого тренера, незважаючи на мій великий досвід. Коли ти приїжджаєш до якоїсь країни, ти повинен вивчити мову, спілкуючись з усіма. Потім, коли люди бачать, що вам це вдалося за кілька місяців, вони кажуть: "О, це справжній професіонал, він хоче залишити глибший слід, а не просто приїхати сюди по гроші". Якщо я в Польщі, то вивчаю польську, італійську – в Італії. Англійську знав зі школи, це збагачує мене як людину та тренера".

Як вдається переманювати капітана молодіжки лондонського Арсенала, таланта Роми чи одного з найперспективніших аргентинців? Динамо багато коштів вкладає у молодих гравців. Приклад Дані Ольмо (у 16 років безкоштовно прийшов з академії Барселони, недавно ж іспанця вигідно продали за 20 млн євро в Лейпциг) надихає багатьох. Скаутський відділ збирає не лише найталановитіших хорватів, загребці за моделлю Борусії Д відкривають молодим іноземцям шлях до зірок і великих контрактів.

Б'єліца вже грав у Лізі чемпіонів раніше. З віденською Аустрією він до кінця боровся проти фінансових гігантів – Зеніт розгромили, а на виїзді в Росії та Порту зіграли внічию, дивом не пройшовши далі. Та цікавішим був шлях до групового турніру. Скромно впоравшись з чемпіоном Ісландії, Ненад приїхав на батьківщину. Динамо із Брозовічем (зараз Інтер), Піварічем та Леко (обидва залишили свій слід в історії київського Динамо) було абсолютним фаворитом, на думку хорватських ЗМІ. Коли Б'єліца показав австрійцям, як зневажливо їх описують журналісти, ті завелися не на жарт.

"Ми дуже схильні до недооцінки. Перед матчем я показав гравцям Аустрії, з якою зверхністю фанати, преса, самі гравці в Хорватії відгукувались про них. "Ми їх обженемо, як мілкий потічок. Питання тільки в тому, скільки голів вони пропустять". Я старанно збирав усе це 10 днів після жеребкування. Після цього заслужено обіграли Динамо з рахунком 2:0, хоча Загреб був значно кращою командою, ніж ми. У матчі-відповіді вони показали свій високий рівень. В один момент було 1:3, але ми забили другий гол і пройшли. Це все речі, які тренер має використовувати для мотивації. Це не я недооцінював Аустрію, а публіка тут. Мені залишалося тільки скористатись, і це спрацювало".

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Чи застосував ці методи в нинішній команді? Аякже! Як міг не зробити цього, якщо воно працювало знову і знову. Матчі проти Ференцвароша у 3-му раунді плей-офф ЛЧ 2019/20. Сергій Ребров, випустивши на поле тріо українців (Зубков і Харатін в основі, Ігнатенко на заміні) спромігся вивезти з Хорватії класний результат – нічия 1:1, гостьовий гол, перевага перед домашнім двобоєм. В угорській пресі почалася недооцінка сили загребців, і Б'єліца накрутив свою команду так, що на виїзді Динамо перемогло 4:0. "Подібне було і з Ференцварошем, і з Аталантою. Щоразу, коли я стикаюся з недооцінкою себе чи моєї команди, передаю їм, і це стає додатковим поштовхом".

Основна частина Ліги чемпіонів почалася з чергового погрому. Аталанта приїхала в Загреб здобути легкі 3 очки на полі головного аутсайдера, але Маліновського і компанію чекав той самий шок, що і Реброва – 4:0, тільки тепер у рідних стінах. Далі було вже не так солодко, але для загребців це лише друга перемога за 21-е століття в рамках групового турніру ЛЧ. "Ми виступили дуже добре. Як мінімум мали зачепитися за третє місце. Я думаю, ми заслужили більшого, адже в обох матчах проти Шахтаря були кращою командою. Усе завершилося 2:2 і 3:3, нам просто абсолютно не пощастило в компенсований час.

Проти Аталанти ми були набагато кращими в Загребі. Вони виграли в Мілані, але за сумою 4:2 на нашу користь. Тільки з Манчестер Сіті в нас не було шансів взяти очки. Так збіглося, що Шахтар взяв очко на полі Сіті, а Аталанта перемогла його в Харкові, чого ніхто не очікував. Це треба прийняти і ще більше працювати. Вірю, що зможемо бути успішнішими в ЛЧ". Згадав наставник і молодь з Динамо Загреб U-19. З колишнім головним тренером Карпат хорватські юнаки пройшли Динамо Київ і Баварію на шляху до чвертьфіналу Юнацької Ліги УЄФА.

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"Наставник Ігор Йовічевіч виконує блискучу роботу з ними. Наші юнаки у топ-8 найкращих команд в ЛЧ. Це прекрасне покоління, багато хто уже працює з нами. Антоніо Марін, Йошко Гвардіол, Йосіп Сутало, Бартол Франжіч, Томіслав Крізманіч, Ренато Йосіповіч. Вони провели з з головною командою вже 2 збори, тож нема чого боятися за наше майбутнє. Дехто вже дебютував, інші невдовзі постукають у двері основи". За іронією долі, зараз саме Йовічевіч може замінити наставника дорослої команди загребців, принаймні його ім'я фігурувало у пресі, а більшість фанатів виступають за його кандидатуру.

ЗМІ та вболівальники на батьківщині визнали Б'єліцу найкращим хорватським тренером 2019 року, проте коронавірус не пошкодував нікого. Скандальний екс-бос Динамо Здравко Маміч, який втік від в'язниці за кордон і суттєво впливає на клуб навіть дистанційно, вирішив на 6 місяців скоротити зарплату всім гравцям і тренерському штабові в умовах надзвичайної ситуації і зупинки практично усього футболу на планеті. Ті начебто відповіли відмовою, а функціонер, якого в Хорватії заочно посадили на 6 років, помстився миттєво. З допомогою його брата Зорана (його теж судили за корупцію) було звільнено усіх 6-х помічників Ненада, які працювали з ним практично все його життя в ролі тренера. Самого Б'єліцу залишили, але не виключено, що ненадовго.

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Наставник, який відробляє свій контракт (за деякими даними заробляє від 1,2 млн євро на рік) до копійки, стоїть перед складним вибором. Якщо піде сам, не отримає мільйонної компенсації за розрив контракту. Залишатися без своїх людей буде також неправильно. Люди, яких засудили за корупцію, продовжують залишатися дуже могутніми в Хорватії. Є і така версія, що в пресу завчасно кинули інформацію, буцімто гравці відмовилися піти на жертви, викликані коронавірусом, а насправді ніхто нікого не просив. Та й сама схема викликає великі питання. Чому скорочення аж до вересня, а потім чекати третину зарплати ще півроку з моменту першого офіційного матчу після відновлення сезону?

Спосіб розкручення скандалу викликав гнівну реакцію футболістів. Помста тіньового боса була нещадною і нераціональною. Тільки ось за що Маміч мститься, запитують журналісти 24sata? Може, за те, що Б'єліца виявився надто успішним, а про токсичного функціонера у дні слави ніхто не згадував і не дякував. Як би там не було, тренер та його гравці самі пожертвували 120 тисяч євро місцевим лікарням. Це тільки поглибило розрив між керівництвом і тренером. Топовий хорватський фахівець без роботи не залишиться. Його вже давно сватають у збірну Хорватії на місце Даліча, який висловлював готовність піти після Чемпіонату Європи. Цілком реально і за кордоном за щось вартісне зачепитись.

Що ж буде з Динамо? "Коли я прийшов, половина гравців хотіли покинути клуб. Зараз – жоден з 25 наявних", – хвалився не так давно Ненад. За ним підуть, а чи багато залишаться працювати в атмосфері взаємної недовіри? З іншого боку загребське керівництво може запросто поставити на талановиту молодь і розігнати всіх. А Зоран Маміч, брат одіозного Здравко, з радістю переметнеться з крісла спортивного директора на омріяну позицію головного тренера. Ну, або не підуть на відверту авантюру і призначать Йовічевіча, нового улюбленця публіки. Тоді вдасться зекономити на зарплатах не 66% (головні зірки заробляють до 800 тисяч євро за сезон, понад половину з чого хотіли урізати по суті на рік), а значно більше.

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