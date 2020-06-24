Вукоєвіч розлучився з дружиною після інциденту з погрозами вбивством, – хорватські ЗМІ

Колишній півзахисник Динамо та збірної Хорватії поповнив перелік неодружених чоловіків.

Нагадаємо, у травні 36-річний Вукоєвіч був заарештований за підозрою у сімейному насильстві. Екс-гравець Динамо начебто прийшов додому напідпитку та погрожував вбити свою дружину і тещу, після чого родичі футбоілста викликали поліцію. Пізніше хорвата відпустили, а прокуратура закрила провадження та зняла з Вукоєвіча всі обвинувачення.

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За інформацією Vecernji List, екс-динамівець більше не проживає разом зі своєю дружиною. Більше того – подружжя оформило розлучення через 10 днів після того інциденту. Жінка разом із сином залишили помешкання Вукоєвіча та перебралися в орендовану квартиру. Втім, жодних непорозумінь між ними немає – видання переконує, що колишній футболіст зберіг хороші стосунки з дружиною та регулярно бачиться з сином.

До слова, вже екс-дружина Вукоєвіча Андреа у 2000 році здобула титул "Міс Хорватія". Пара побралася у 2016-му, а в тому ж році у подружжя народився син Лука.

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