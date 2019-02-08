Лос-Анджелес Гелаксі зведе пам'ятник на честь Бекхема

Екс-футболіст Девід Бекхем удостоївся пам'ятника біля стадіону Лос-Анджелес Гелаксі.

Бекхем, перейшовши у МЛС, посприяв популяризації чемпіонату у світі, саме тому Лос-Анджелес Гелаксі, де раніше виступав англієць, вирішив звести пам'ятник на честь футболіста.

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Це буде перший випадок в історій, коли клуб МЛС побудує монумент на честь свого колишнього футболіста. Пам'ятник обіцяють відкрити до 2 березня, повідомляє ESPN.

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Нагадаємо, Бекхем виступав за Лос-Анджелес Гелаксі впродовж 2007-2012 років, зіграв більше 100 матчів та став володарем 2-х кубків МЛС.