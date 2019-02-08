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Лос-Анджелес Гэлакси возведет памятник в честь Бекхэма

18:37 12 Читати українською
Лос-Анджелес Гэлакси возведет памятник в честь Бекхэма
Дэвид Бекхэм / фото из соцсетей

Экс-футболист Дэвид Бекхэм удостоился памятника возле стадиона Лос-Анджелес Гэлакси.

Бекхэм, перейдя в МЛС, посодействовал популяризации чемпионата в мире, поэтому Лос-Анджелес Гэлакси, где ранее выступал англичанин, решил возвести памятник в честь футболиста.

На Бекхэма подано сразу 2 иска в суд: старт его команды Интер Майами в МЛС – под угрозой срыва

Это будет первый случай в историй, когда клуб МЛС построит монумент в честь своего бывшего футболиста. Памятник обещают открыть до 2 марта, сообщает ESPN.

Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком МЛС, опередив Кака и Джовинко

Напомним, Бекхэм выступал за Лос-Анджелес Гэлакси в течение 2007-2012 годов, сыграл более 100 матчей и стал обладателем 2-х кубков МЛС.

Теги
Мир Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
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