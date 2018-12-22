Ібрагімовіч став найбільш високооплачуваним гравцем МЛС, випередивши Кака та Джовінко

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч за умовами нового контракту з клубом буде отримувати чималеньку зарплатню.

Швед нещодавно підписав новий контракт з Лос-Анджелес Гелаксі та став найбільш високооплачуваним гравцем МЛС, повідомляє ESPN. У клубі не розголошують фінансових деталей угоди, однак за інформацією видання, Златан отримає 7,5 млн доларів за рік, що є рекордною зарплатнею в МЛС.

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Таким чином, він випередив Кака, який отримував в Орландо 7,17 млн доларів та Джовінко з Торонто із зарплатнею в 7,13 млн доларів на рік.

Нагадаємо, раніше була інформація про можливість повернення Златана в Мілан. Ібрагімовіч приєднався до Лос-Анджелес Гелаксі навесні 2018 року. В своєму дебютному сезоні в активі шведа 22 голи у 27 матчах, проте це не допомогло його команді пробитись у плей-офф.

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