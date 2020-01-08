Льоріс відновився після важкої травми руки – відомо, коли француз зможе вийти на поле

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У Баварії проблеми зі складом – Гнабрі розширив лазарет, Коман пропустить старт другого кола, Флік хоче трансферів
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