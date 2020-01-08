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Льоріс відновився після важкої травми руки – відомо, коли француз зможе вийти на поле

8 січня 23:13 55 Читать на русском
Льоріс відновився після важкої травми руки – відомо, коли француз зможе вийти на поле
Уго Льоріс / Getty Images

Голкіпер Тоттенхема Уго Льоріс невдовзі зможе повернутися до виступів за лондонську команду.

Французький воротар відновився після вивиху лівої руки, інформує Daily Mail.

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Льоріс вже розпочав легкі тренування і поступово повертатиметься до повноцінних навантажень. Якщо все піде згідно з планом, то капітан "шпор" приєднається до занять у загальній групі через 10 днів, а на поле зможе вийти у кінці січня або на початку лютого.

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Нагадаємо, Льоріс зазнав травми у матчі 8 тура АПЛ проти Брайтона (0:3). Француз невдало приземлився на ліву руку, яка неприродно вигнулася під масою всього тіла.

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Англія Уго Льоріс Уго Льоріс Тоттенхем Тоттенхем
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