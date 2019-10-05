Льоріс припустився жахливої помилки у матчі з Брайтоном – черговий провал француза, який призвів до травми

Голкіпер Тоттенхема Уго Льоріс вкотре подарував супернику гол на рівному місці та ще й зазнав неприємного пошкодження.

Французький воротар припустився епічного ляпу вже у дебюті матчу 8 туру АПЛ проти Брайтона.

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Гравець "чайок" зробив невдалу подачу у штрафний майданчик "шпор", яку Льоріс міг легко перехопити або щонайменше перевести м'яч через перекладину. Натомість капітан Тоттенхема зробив вкрай невдалу спробу зафіксувати шкіряного. Підсумок – Льоріс випустив м'яч ледь не на лінії воріт і незграбно впав на спину, а форвард Брайтона Ніл Мопей відзначився одним з найлегших голів у своїй кар'єрі.

Пропущений м'яч став не єдиною проблемою Льоріса – француз зазнав пошкодження і покинув межі поля, а у ворота Тоттенхема став Пауло Гаццаніга.

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