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Тоттенхем оголосив діагноз Кейна – форвард вибув на невизначений термін через травму

20:20 412 Читать на русском
Тоттенхем оголосив діагноз Кейна – форвард вибув на невизначений термін через травму
Харрі Кейн / Reuters

Форвард Тоттенхема Харрі Кейн не зможе зіграти у найближчих матчах "шпор" через пошкодження.

Харрі Кейн зазнав розриву підколінного сухожилля під час матчу проти Саутгемптона, повідомляє офіційний сайт Тоттенхема.

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"Якщо ви запитаєте у мене щодо останніх новин, то зараз набагато більше саме поганих. Кейн покинув поле одразу як зрозумів, що зазнав травми. Він дуже швидко усвідомив серйозність пошкодження", – цитує Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, у поточному сезоні Кейн провів за свою команду 25 поєдинків, в яких зумів 17 разів відзначитись у воротах суперника і ще двічі асистувати одноклубникам.

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Тоттенхем Тоттенхем Жозе Моурінью Жозе Моурінью Харрі Кейн Харрі Кейн Англія
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