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Тоттенхем втратив Сіссоко на тривалий термін

20:25 166 Читать на русском
Тоттенхем втратив Сіссоко на тривалий термін
Мусса Сіссоко / Фото ФК Тоттенхем

Півзахисник Тоттенхема Мусса Сіссоко не допоможе своїй команді найближчі кілька місяців.

17’ Денні Інгз
 
17’ Денні Інгз

Сіссоко зазнав пошкодження у поєдинку 21-го туру АПЛ проти Саутгемптона (0:1). Травма виявилась настільки важкою, що француз був змушений лягти під ніж, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Муссі провели операцію на правому коліні. За прогнозами лікарів, 30-річний хавбек повернеться на поле не раніше квітня.

Нагадаємо, Сіссоко приєднався до Тоттенхема у 2016-му, перейшовши з Ньюкасла за 35 млн євро. В поточному сезоні АПЛ він провів 20 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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Теги
Англія Саутгемптон - Тоттенхем Мусса Сіссоко Мусса Сіссоко Тоттенхем Тоттенхем
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