Тоттенхем втратив Сіссоко на тривалий термін

Світ — 18:17 2040
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Роналду грандіозно увірвався у 2020, Зінченко підняв хайп, Реал дістав Барсу, Ліверпуль пригадав Шенклі – огляд вікенду
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Галатасарай хоче перехопити Беніто у Динамо попри погоджений контракт – агент прокоментував інформацію турецьких ЗМІУкраїна — 17:45 2694
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Погба жартівливо повідомив, що операція на його щиколотці пройшла успішноАнглія — 16:00 495
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Олександрія планує підсилитись кількома новачками, – ЗМІУкраїна — 15:01 1887
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Барселона оголосила заявку на Суперкубок Іспанії – три зіркові гравці основи поза складомІспанія — 14:00 2823