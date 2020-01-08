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Льорис восстановился после тяжелой травмы руки – известно, когда француз сможет выйти на поле

8 января 23:14 107 Читати українською
Льорис восстановился после тяжелой травмы руки – известно, когда француз сможет выйти на поле
Уго Льорис / Getty Images

Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис вскоре сможет вернуться к выступлениям за лондонскую команду.

Французский вратарь восстановился после вывиха левой руки, информирует Daily Mail.

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Льорис уже начал легкие тренировки и будет постепенно возвращаться к полноценным нагрузкам. Если все пойдет по плану, то капитан "шпор" присоединится к занятиям в общей группе через 10 дней, а на поле сможет выйти в конце января или в начале февраля.

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Напомним, Льорис получил травму в матче 8 тура АПЛ против Брайтона (0:3). Француз неудачно приземлился на левую руку, неестественно выгнулась под массой всего тела.

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