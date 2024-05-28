Бущан міг і не стати голкіпером Динамо – у 23 роки Георгій просив тренерів відпустити його. Воротар все ж дебютував у грі проти Сталі в серпні 2017 року, але вже взимку зіштовхнувся з ще однією проблемою – травмою.

Відновлення тривало непросто ще й додалось розлучення. Бущан у 19 років одружився з балериною Христиною Шишпор, старшою за Жору на 8 років. Повернення з психологічної ями тривало понад рік. Але це не завадило стати першим номером не лише в Динамо, але й збірній України, хоча дебют за "синьо-жовтих" вийшов жахливим – поразка від Франції 1:7.

Бущан отримував особисте звернення від легендарного Джанлуїджі Буффона, а також затикав роти фанатам Аріса чи Фенербахче, які провокували українців кричалками про Путіна. Детальніше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".