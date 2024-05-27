Гол аргентинського нападника через себе обрано найкращим у сезоні-2023/24 АПЛ. За нього проголосувала більшість уболівальників і футбольних експертів. Про це повідомила прес-служба англійської Прем'єр-ліги у своїх соцмережах.

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Алехандро Гарначо відзначився ефектним голом у матчі 13-го туру проти Евертона (3:0), за який виступає Віталій Миколенко. На 3-й хвилині гри захисник Діогу Далот із правого флангу зробив навіс у штрафний майданчик "ірисок", і аргентинець ударом через себе відправив м'яч у дальній верхній кут воріт Джордана Пікфорда.

Цей гол став першим на рахунку Гарначо в минулому сезоні АПЛ. Загалом 19-річний гравець в чемпіонаті Англії забив сім голів та віддав чотири асисти у 36 матчах за Манчестер Юнайтед.

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