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Лопетегі очолив Севілью

12:29 702 Читать на русском
Лопетегі очолив Севілью
Хулен Лопетегі / Reuters

Севілья офіційно призначила Хулена Лопетегі на посаду головного тренера команди.

Клуб на своєму сайті оголосив про прихід іспанця на тренерський місток.

Севілья оголосила про підписання Дієго Карлоса

Екс-тренер Реала і збірної Іспанії підписав трирічний контракт. На посаді керманича Севільї Хулен Лопетегі змінить Хоакіна Капарроса, який прийшов по ходу сезону замість Пабло Мачіна.

Останнім клубом Хулена Лопетегі був мадридський Реал. Він пропрацював з "вершковими" з літа по жовтень минулого року.

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Теги
Іспанія Севілья Севілья Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі
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