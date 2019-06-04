Лопетегі очолив Севілью

Ліга чемпіонів — 12:54 585
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Динамо повторило клубний рекорд у рейтингу УЄФА за підсумками сезону 2018/19
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Циганков цікавить мінімум 3 клуби, які спілкуються з Динамо, – ЗМІУкраїна — 12:03 3162
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Наші за кордоном. Неперевершений Олійник, драма Коркішка, стабільність Есеоли, джокер БілоногСвіт — 11:25 429
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Срна схиляється до відходу з Кальярі та повернення у рідний клуб – хорватом незадоволені в ІталіїІталія — 11:13 3894
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Хацкевич не ініціював перенесення розмови з Суркісом, – ЦиганикУкраїна — 11:02 963