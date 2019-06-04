Лопетегі очолив Севілью

Севілья офіційно призначила Хулена Лопетегі на посаду головного тренера команди.

Клуб на своєму сайті оголосив про прихід іспанця на тренерський місток.

Севілья оголосила про підписання Дієго Карлоса

Екс-тренер Реала і збірної Іспанії підписав трирічний контракт. На посаді керманича Севільї Хулен Лопетегі змінить Хоакіна Капарроса, який прийшов по ходу сезону замість Пабло Мачіна.

Останнім клубом Хулена Лопетегі був мадридський Реал. Він пропрацював з "вершковими" з літа по жовтень минулого року.

Крах Реала, диктатура Мессі, нереалізований шанс українців та фіаско проекту Ман Сіті – підсумки Ла Ліги 2018/19