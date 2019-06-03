Севілья оголосила про підписання Дієго Карлоса

Захисник Нанта Дієго Карлос офіційно приєднався до Севільї.

Дієго Карлос офіційно перейшов у Севілью, повідомляє твіттер іспанського клубу.

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Футболіст успішно пройшов медичне обстеження і підписав з іспанським клубом п'ятирічний контракт. Раніше повідомлялося, що сума трансферу складе приблизно 15 млн євро.

26-річний Карлос виступав за Нант з 2016 року. Всього за французький клуб він провів 108 матчів у всіх турнірах, в яких став автором чотирьох забитих м'ячів. Раніше він грав також за Деспортіво Бразил, Сан-Паулу, Паулісту, Мадурейри, Ешторіл і Порту.

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