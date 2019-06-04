Лопетеги возглавил Севилью

Севилья официально назначила Лопетеги на должность главного тренера команды.

Клуб на своем сайте объявил о приходе испанца на тренерский мостик.

Севилья объявила о подписании Диего Карлоса

Экс-тренер Реала и сборной Испании подписал трехлетний контракт. На посту руководителя Севильи Лопетеги заменит Хоакина Капарроса, который пришел по ходу сезона вместо Пабло Мачина.

Последним клубом Лопетеги был мадридский Реал. Он проработал со "сливочными" с лета по октябрь прошлого года.

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