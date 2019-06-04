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Лопетеги возглавил Севилью

12:29 58 Читати українською
Лопетеги возглавил Севилью
Хулен Лопетеги / Reuters

Севилья официально назначила Лопетеги на должность главного тренера команды.

Клуб на своем сайте объявил о приходе испанца на тренерский мостик.

Севилья объявила о подписании Диего Карлоса

Экс-тренер Реала и сборной Испании подписал трехлетний контракт. На посту руководителя Севильи Лопетеги заменит Хоакина Капарроса, который пришел по ходу сезона вместо Пабло Мачина.

Последним клубом Лопетеги был мадридский Реал. Он проработал со "сливочными" с лета по октябрь прошлого года.

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Испания Севилья Севилья Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги
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