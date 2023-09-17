Захисник Наджееб Якубу повернувся у Ворсклу, повідомляє офіційний сайт полтавців.

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Нагадаємо, 23-річний обооронець приєднався до "зелено-білих" у вересні 2018 року у статусі вільного агента. Після початку повномасштабної війни прихистився в іспанському Луго з Сегунди, а влітку минулого року на правах річної оренди перейшов у фінський Ільвес.

Його контракт з Ворсклою чинний до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні він виступатиме за команду Віктора Скрипника під 25-м номером.

Цікаво, що за час свого фінського вояжу Якубу змінив паспорт – з ганського на громадянство Республіки Нігер. За національну збірну цієї країни він вже провів 5 матчів – три офіційні у Кубку африканських націй та ще два товариські. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

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