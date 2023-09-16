"Моряки" прагнули реабілітуватись за дві поразки поспіль перед міжнародною паузою. Симпатична команда Горигорчука серйозно пригальмувала, скотившись на шосту сходинку. Полісся ж переслідувало Шахтар, поступаючись лідеру двома пунктами. Однак Чорноморець це не злякало. Після традиційної розвідки господарі вийшли вперед завдяки диво-голу зі штрафного.

Ще одного співвласника Чорноморця арештували – застава на рівні бюджету клубу УПЛ

Танковський зніс Путрю на правому краю штрафного. Виконувати стандарт наважився Васильєв, який шокував Бойка класним ударом у дальню дев'ятку. Один з найкрасивіших м'ячів у сезоні. Гості миттєво відповіли і ледь не скористались помилкою Варакути на виході. Кіпера "моряків" підстрахували партнери, винісши сферу з воротарського. Згодом вже у схожій ситуації Брагару випередив Шабанова, який був готовий замикати головою.

На 32-й хвилині Бойко врятував гостей від ще більших неприємностей. Ієде прорвався флангом і прострілив у штрафний, а Бойчук не зумів переграти екс-кіпера Динамо з вигідної позиції. Денис мав чимало роботи. Вже у наступній атаці Чорноморця він впорався з пострілом Шпорна з-за меж карного. Одесити домінували, непогано комбінували і створили ще кілька небезпечних моментів, але відпочивати команди пішли за мінімальної переваги підопічних Григорчука – 1:0.

Грицук, який у перерві замінив Аріелсона, якісно приклався метрів з 20-и – Варакута перевів на кутовий. Гості краще розпочали другий тайм, гостро атакували, але ніяк не могли забити. Ієде ще двічі гасив пожежу у володіннях Варакути. Спочатку прийняв удар на себе, а потім виніс м'яча головою фактично з лінії воріт.

Чорноморець грав по результату. Бойко довго залишався без роботи. На 75-й хвилині він парирував небезпечний удар Бельмонте. Григорчук нервував у технійчній зоні, але "моряки" все ж зуміли втримати мінімальну перемогу. У турнірній таблиці одесити піднялись одразу на другу сходинку (12), обійшовши Полісся за додатковими показниками.