Матч, як і онлайн-трансляція Зоря – Маккабі Тель-Авів на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. Через війну на території України луганці і надалі змушені грати за кордоном – гра 4-го туру Ліги конференцій відбулася у польському Любліні. Аналогічні проблеми виникли і в Маккабі, який не грав більше місяця – ізраїльський чемпіонат пішов на паузу.

У двох попередніх матчах групового турніру Ліги конференцій Зоря набрала 4 очки і посідала друге місце квартету B. У Маккабі було 3 пункти – нічия з Гентом і перемога над ісландським Брейдабліком, який програв усі три матчі. Нинішні суперники зіграли лише два поєдинки у Лізі конференцій – перша зустріч Маккабі та Зорі у Тель-Авіві була запланована ще на 26 жовтня, але через бойові дії в Ізраїлі УЄФА переніс гру 3-го туру на 25 листопада.

Відповідно, сьогоднішня перемога в Любліні значно підвищувала шанси потенційного тріумфатора на підсумкове друге місце групи. Враховуючи тривалу відсутність ігрового тонусу в команди знаменитого Роббі Кіна, який свого часу запалював в АПЛ, здавалося, що у Зорі є шанси. Але гравці Маккабі їх цинічно знищили вже у першу чверть матчу.

Перший момент на 6-й хвилині створили ізраїльтяни. Джордан прийняв на себе обвідний удар Бітона в дальній кут. Кутовий, який став гольовим для гостей. М'яч відскочив до Лукассена, який ударом п'ятою відкрив рахунок Таке рішення центрального захисника стало повною несподіванкою для Турбаєвського, який не врятував. Вкрай невдалий початок для команди Валерія Кривенцова.

Зоря бодай якось відповіла тільки на 13-й хвилині. Нагнойний не зміг прийняти м'яч у штрафному, після чого луганці вперше пробили у площину. Дальня спроба не склала проблем для Москери. Загалом, обидві команди не цуралися бити за першої ж нагоди, якщо не вдавалося розіграти. Ще одна дальня спроба від Герреро – вище воріт.

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А от на 23-й хвилині підопічні Кривенцова цілком могли зрівняти рахунок. Нагнойний був першим на підбиранні та потужно приклався метрів з 15-ти в дальній кут – ефектний сейв Москери! Вперше кіпер Маккабі реально врятував команду.

Не забиваєш – отримуй. На 26-й Маккабі подвоїв перевагу. Перетц головою замкнув подачу у штрафний, пробивши повз кіпера. Не найкращим чином зіграли як центрбеки, так і Турбаєвський. 0:2 вже після чверті матчу. Тут же могло бути й 0:3 – поперечина на пару з воротарем врятували луганців від повного провалу. Технічні гравці Маккабі відверто почали "возити" команду Кривенцова. 28 на 72 відсотки володіння м'ячем після 30-ти хвилин. Не на нашу користь, зрозуміло.

До честі Зорі, просто так здаватися вона не збиралася, і останній відрізок тайму провела значно краще. Мічін приклався з-за меж штрафного – знову сейв Москери. Тут же кіпер Маккабі відбив потужний удар Антюха. Притисли луганці – удар Нагнойного в останню мить заблокував Лукассен. Та що ж ти будеш робити з цим Москерою. За якихось три хвилини панамський кіпер ще тричі вступив у гру. Спершу він виграв дуель співвітчизників після виходу Герреро, після чого парирував два удари Антюха.

Покарання за марнотратство було показовим. Награла ж Зоря на забитий гол, натомість пропустила втретє. І знову все дуже легко. Навіс з флангу, Перетц вбіг у зону між Снурніциним та Джорданом, і головою довів рахунок до розгромного. 0:3 після першого тайму – рахунок, на який українська команда точно не заслужила, проте свої моменти реалізовувати треба. 7 ударів у площину від луганців, але жодного забитого м'яча.

У перерві Кривенцов вирішив зняти Герреро, який змарнував кілька моментів. Замість панамського форварда вийшов Ігор Горбач. Рахунок ледь не став 0:4 – після удару Захаві м'яч на сантиметри розминувся зі стійкою. Натомість нарешті забила Зоря! Луганці розіграли класну атаку, Горбач після прострілу з флангу пропустив м'яч на Мічіна, який не без допомоги рикошету скоротив відставання. Здавалося. Арбітр після перегляду VAR побачив офсайд на початковій стадії атаки.

Джокери Кривенцова ледь не організували гол одразу після виходу. Алефіренко скинув на Волошина, той пробив у дальній кут. Кіпер був безсилий, але за Маккабі зіграла стійка. Батагов ледь не привіз четвертий гол у ворота Турбаєвського – захисник далеко відпустив м'яч, однак кіпер врятував. І тут же луганці покарали – Горбач скинув на Кирюханцева, Ігор віддав на Алефіренка, який влучно пробив у ближній. 1:3 на 74-й хвилині.

Додала Зоря після гола. Яцик міг скорочувати відставання до мінімуму – орендований у Динамо хавбек класно пробив під поперечину, але знову Москера на висоті. Батагов замикав подачу з кутового – черговий сейв воротаря. Могли луганці забити більше, ніж один м'яч, проте це був не наш вечір. Все вирішили провали в захисті українців і майстер-клас гравців Маккабі, які, на відміну від підопічних Кривенцова, розкішно використали свої шанси. Ну й вдала гра кіпера гостей, куди ж без цього.

1:3 – Зоря зазнала першої поразки у груповому турнірі Ліги конференцій. Підопічні Кривенцова з 4-ма очками пропустили на друге місце Маккабі, який набрав 6 балів. Гент здобув вольову перемогу над Брейдабліком і лідирує в групі B, маючи 10 пунктів. Вирішальним для Зорі з точки зору перспектив у єврокубках стане останній тиждень листопада – 25 і 30 числа луганці зіграють з Маккабі та Гентом.

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