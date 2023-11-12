Заря и ЛНЗ сыграли во Львове в 14-м туре УПЛ (1:2). Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Заря – ЛНЗ на "Футбол 24", стартовал в 14:00. На неделе луганчане проиграли Маккаби Тель-Авив в Лиге конференций. Неудача стоила работы Валерию Кривенцову, который покинул команду – вторая отставка в Заре в течение сезона. Младен Бартулович заявлял, что к игре с ЛНЗ Зпрю будет готовить он, но клуб официально объявил о назначении исполняющим обязанности главного тренера Юрия Коваля. Словом, понятно было только то, что ничего непонятно. В лагере луганчан все идет не совсем хорошо.

На момент начала игры Заря занимала 14 место – в зоне переходных матчей. В 11-ти матчах УПЛ луганчане набрали только 10 очков. ЛНЗ имел 13 баллов после 13 поединков.

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Еще одной "изюминкой" матча на львовском стадионе СКИФ была персона главного арбитра. Для 25-летней львовянки Софии Причины игра стала дебютной в УПЛ в статусе главной рефери. Работу ей усложнило еще и то, что на игре не было VAR. Забегая вперед, отработала София Причина очень неплохо.

Первый момент в матче чуть не завершился голом. Мичин пробил в касание из пределов штрафной – Пеньков в прыжке потащил. ЛНЗ ответил результативно, реализовав первую же атаку. Геннадий Пасич опередил Данченко и головой замкнул подачу Шестакова. Шансов у Турбаевского было мало. 0:1 – провальный старт для Зари. Проблемы в защите никуда не делись.

Пропущенный гол ничего в игре луганчан не изменил. Подопечные Коваля/Бартуловича владели мячом, но моментов не создавали. ЛНЗ всей командой сел в защиту, не давая соперникам свободного пространства. Контратаки черкасской команды были куда острее – в одном из эпизодов Хобленко сыграл за соперников, оказавшись на пути летевшего в ворота мяча. Турбаевский спас луганчан после удара того же Хобленко, а Пасич попал в штангу. Куда ближе были подопечные Олега Дулуба ко второму мячу, чем Заря к ответному голу.

Шестаков в одной из контратак забил, но ассистент Софии Причины поднял флажок, зафиксировав офсайд. Очень сомнительный, но VAR на игре не было.

У луганцев до перерыва был только один реальный шанс. Нагнойный после ошибки соперника вышел почти один на один с Пеньковым, однако пробил мимо ближнего угла. Лучший момент Зари в первом тайме, завершившемся преимуществом ЛНЗ. Минимальным по счету, но значительным по игре.

Во втором тайме еще один момент не использовал Нагнойный, пробивший выше. Завелись игроки Зари – сначала Снурницын получил желтую от Софии Причины за фол против Пенькова. Здесь же Дришлюк группо "вставил" Олейнику - могло быть даже удаление и травма опытного хавбека. ЛНЗ чуть не ответил голом, однако Ковалев пробил выше после навеса Рыбалки.

Все шло к победе ЛНЗ, но на 88-й минуте Заря отыгралась. Алефиренко роскошным ударом в касание положил мяч в дальний угол. Не успели луганчане порадоваться, как пропустили снова. Очередной провал в защите и Пасич головой оформил дубль. Мог быть и третий гол гостей, но Прядун не забил после выхода один на один. А Пасич чуть не оформил хет-трик, пробив в перекладину.

1:2 – супердраматичное завершение в матче УПЛ. Заря продолжила падение и полосу неудач в УПЛ – отставка Валерия Кривенцова ничего не изменила. Луганская команда с 10 очками осталась в зоне переходных матчей. ЛНЗ набрал 16 баллов и поднялся на 10 место.

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