ЛНЗ достиг принципиального согласия относительно подписания контракта с Оливье Тиллем, сообщает журналист Игорь Бурбас в Telegram-канале.

Ворскла может вернуть своего звездного экс-лидера из Европы – переход в лагерь конкурентов сорвался

Переговоры продолжались почти месяц и наконец сдвинулись с мертвой точки. ЛНЗ может вернуться в Украину со сборов уже с Тиллем в составе. Также на люксембуржца претендовали Ворскла и Колос, но черкасский клуб предложил лучшие условия.

Напомним, 27-летний футболист, выступавший за Ворсклу с января 2021 года, сначала на правах аренды перебрался в перволиговый Эюпспор, а затем подписал с турками полноценный контракт до лета 2024 года (сейчас клуб является главным претендентом на выход в Суперлигу). Текущий сезон он начал на правах аренды в составе другой турецкой команды – Шанлыурфаспор из Первой лиги (15-я строчка), за которую в 14 матчах забил 2 гола.

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