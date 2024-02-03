Український форвард Олексій Хобленко підписав повноцінний контракт з ЛНЗ, повідомляє офіційний сайт команди.

Минай поповнився 3-ма гравцями – колишній підопічний Ротаня, аматор з досвідом виступів у Європі та екс-захисник Колоса

Про терміни та умови не повідомляється. 29-річний нападник вже розпочав підготовку з командою на турецьких зборах.

Нагадаємо, Хобленко – вихованець Динамо (перебував у структурі киян з 2011 по 2016 роки). В Україні також встиг пограти за Полтаву, Закарпаття, Чорноморець, СК Дніпро-1, Карпати та ЛНЗ. В Європі виступав за польський Лех, білоруське Динамо Брест, норвезький Стабек і естонську Левадію.

У Кривбас перейшов клубу влітку 2021 року. Першу половину минулого сезону провів в оренді у складі ЛНЗ (1 гол і 1 результативна передача в 11 іграх). Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

До слова, Хобленко став шостим новачком команди у зимове трансферне вікно – раніше ЛНЗ поповнився камерунським нападником Молло Бессалою, ізраїльським півзахисником Арадом Барою, бразильським форвардом Італо Магнатою, косовським півзахисником Мухарремом Яшарі та його співвітчизником Хайдіном Саліху.

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