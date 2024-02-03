Украинский форвард Алексей Хобленко подписал полноценный контракт с ЛНЗ, сообщает официальный сайт команды.

Минай пополнился 3-мя игроками – бывший подопечный Ротаня, любитель с опытом выступлений в Европе и экс-защитник Колоса

О сроках и условиях не сообщается. 29-летний нападающий уже начал подготовку с командой на турецких сборах.

Напомним, Хобленко – воспитанник Динамо (находился в структуре киевлян с 2011 по 2016 годы). В Украине также успел поиграть за Полтаву, Закарпатье, Черноморец, СК Днепр-1, Карпаты и ЛНЗ. В Европе выступал за польский Лех, белорусское Динамо Брест, норвежский Стабек и эстонскую Левадию.

В Кривбасс перешел клуба летом 2021 года. Первую половину прошлого сезона провел в аренде в составе ЛНЗ (1 гол и 1 результативная передача в 11 играх). Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

К слову, Хобленко стал шестым новичком команды в зимнее трансферное окно – ранее ЛНЗ пополнился камерунским нападающим Молло Бессалой, израильским полузащитником Арадом Барой, бразильским форвардом Итало Магнатой, косовским полузащитником Мухарремом Яшари и его соотечественником Хайдином Салиху.

СК Днепр-1 проиграл чемпиону Польши, Ворскла одолела Левандовски и Ко, Полесье не справилось с Кальмаром: спарринги