ЛНЗ оформил исторический трансфер легионера – на очереди еще один иностранец, переход которого подтвердили в Европе
Нападающий Молло Бессала официально присоединился к ЛНЗ, но это далеко не все усиление, которое получит черкасский клуб из-за рубежа.
ЛНЗ в своем Telegram-канале сообщил о трансфере 20-летнего нападающего из Камеруна - Молло Бессала. Клуб не разглашает деталей перехода и срок контракта новичка.
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Однако это не единственный трансфер – в ЛНЗ из Цюриха переберется израильтянин Арад Бар. Стороны не разглашают условия перехода. Бар лишь летом 2023-го стал игроком Цюриха, но за основную команду сыграл лишь 2 матча (без результативных действий).
Следует отметить, что Бессала стал первым легионером в истории ЛНЗ. Предыдущим клубом камерунца была эстонская Левадия, в составе которой провел 39 матчей, записав в свой актив 13 голов и 2 ассиста.
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Arad Bar verlässt den FC Zürich per sofort und wechselt in die Ukraine zu LNZ Cherkasy.— FC Zürich (@fc_zuerich) January 26, 2024
Der FC Zürich bedankt sich bei Arad Bar für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg. ?
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