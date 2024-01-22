Євгеній Кучеренко після закордонного вояжу знову виступатиме в українській першості.

Український голкіпер Євгеній Кучеренко продовжить кар'єру в ЛНЗ, повідомляє прес-служба новачка УПЛ.

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24-річний воротар перейшов у черкаський клуб з грузинської Діли у статусі вільного агента. Про умови та терміни угоди не повідомляється.

Нагадаємо, Кучеренко – вихованець Шахтаря. Виступав за португальську Лейрію, хмельницьке Поділля, Колос та казахський Аксу. За Ділу грав з лютого 2023 року (до слова, за безпосередньої участі Євгенія грузини у серпні вибили Ворсклу з Ліги конференцій). Загалом за Ділу Кучеренко провів 44 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 48 голів (у 14 поєдинках відстояв "на нуль"). Transfermarkt оцінює українця у 250 тисяч євро.

ЛНЗ на зимову паузу пішов на 10-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 20 очок. Свій перший офіційний матч навесні черкасці проведуть проти Кривбаса (орієнтовна дата – 24 лютого).

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