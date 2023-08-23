Схоже, прощання з Олександром Ковпаком не було емоційним рішенням керівництва черкащан. Вже завтра клуб представить нового наставника, яким стане Олег Дулуб.

Новим головним тренером ЛНЗ стане Олег Дулуб, повідомляє "ТаТоТаке".

ЛНЗ оголосив про припинення співпраці з Ковпаком після сенсаційного вильоту з Кубка України

За інформацією джерела, 57-річний білорус вже прибув у Черкаси. Офіційно про його призначення буде оголошено у четвер, 24 серпня.

Нагадаємо, ЛНЗ залишився без тренера після вильоту в 1/16 фіналу Кубка України від першолігової Вікторії – клуб вирішив попрощатись з Олександром Ковпаком, який вперше в історії вивів черкащан в УПЛ.

До слова, останнім клубом Дулуба був Львів, звідки його було звільнено без пояснення причин у березні 2023 року. Окрім "містян" в Україні білорус встиг потренувати Карпати та Чорноморець.

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