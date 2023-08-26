В рамках 5-го туру УПЛ 2023/24 Олександрія прийме Полісся, а ЛНЗ зіграє з Металістом 1925. Анонс і прогноз букмекерів на матчі підкаже "Футбол 24".

Олександрія – Полісся

Матч Олександрія – Полісся відбудеться сьогодні, 26-го серпня, на стадіоні КСК "Ніка". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Олександрія видала доволі неоднозначний старт сезону. З одного боку, були перемоги над Кривбасом і Металістом 1925, із Зорею розписали нічию, а проти Шахтаря ледь не стався камбек з 0:2 – причому найкращу свою гру команда продемонструвала саме на тлі "гірників", і тільки від них вона пропускала голи. З іншого боку, футбол підопічних Руслана Ротаня викликав дуже великі запитання.

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Команда створює дуже мало моментів, виглядаючи безпорадно в позиційному наступі. "Аграріям" бракує кадрового ресурсу – хоча його дещо розширили на цьому тижні, підписавши форварда Микитишина, а у матчі з Зорею непогано проявив себе атакувальний хав Джовані. Втім, без центрбеків якісним першим пасом Ротань-стайл поставити все одно важко, та і в обороні проблеми є. Особливо під пресингом.

Старт Полісся важко назвати провальним. Житомирці перемогли там, де мали це робити (Верес і ЛНЗ в УПЛ, Агробізнес в Кубку ), а з СК Дніпро-1 вони у меншості були близькими до нічиєї – просто не пощастило. Схожа історія (тільки без вилучення) трапилась і при поразці від Руха. Втім, якщо винести за дужки індивідуальні дії окремих футболістів (зокрема, Макуана), то нічого особливого в футболі поліщуків побачити не вдасться.

Новачок УПЛ поки що невиразний у позиційному наступі, хоча з кадрами проблем точно немає. Колектив доволі блідий у тактичному плані – саме тому деякі фани Полісся бажають відставки Юрія Калітвінцева. Деякі аналітики теж вважають, що особливого прогресу з цим коучем не буде, але все ж рано робити висновки після п'яти матчів. Так, цій команді непросто, але і суперникам грати проти неї важко.

Кадрова ситуація

Травмовані: Михайленко (Олександрія)

Дискваліфіковані: Шаповал (Полісся)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Полісся

Олександрія: Шевченко – Савченко, Бабогло, Логінов, Копина – Сігєєв, Смирний – Калітвінцев, Ковалець, Шулянський – Кулаков

Полісся: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Огіря, Танковський – Назаренко, Мустафаєв, Макуана – Будківський

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Олександрію фаворитом матчу УПЛ, однак коефіцієнт на перемогу підопічних Руслана Ротаня відносно високий – аж 2.22. Коефіцієнт на тріумф Полісся – 3.45. Такий же кф дають і на нічию.

Фахівці не плекають надії на результативну гру. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.17, аналогічний тотал менше – 1.71. Гол Артема Шуляньського помножить вашу ставку на 2.55, а Пилипа Будківського – на 3.20.

ЛНЗ – Металіст 1925

Матч ЛНЗ – Металіст 1925 відбудеться сьогодні, 26-го серпня, на Центральному міському стадіоні в Черкасах. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

ЛНЗ після підйому в еліту провів потужну трансферну кампанію, набравши купу футболістів з великим досвідом УПЛ, однак результати поки що жахливі. Команда з Черкащини зазнала трьох поразок у чотирьох турах, а в Кубку України вона примудрилась згоріти першоліговій Вікторії – причому згоріти "всуху". Це фіаско коштувало Олександру Ковпаку роботи.

Єдиною втіхою на старті сезону став розгром Миная в 2-му турі. Він продемонстрував, що ЛНЗ являє собою серйозну загрозу, але потрібні хороші тактичні передумови для успіху. Їх має забезпечити Олег Дулуб – втім, у цьому турі "аграріїв" на поле виведе Юрій Дудник. Будемо дивитись, що із цього вийде.

Металіст 1925 стартував із безапеляційної поразки від Шахтаря, а в наступному турі зазнав фіаско від Олександрії. До перерви харків'яни мали ледве не громити суперника, однак три удари з першого тайму залишились єдиними для "жовто-синіх" у всьому матчі. Далі стався пропуск туру (проти Динамо зіграють взимку), який пішов команді на користь – підопічні Едмара мінімально переграли Минай.

Крім того, в Кубку вдалося пройти Гірник-Спорт (3:1). Лише ця перемога виглядала переконливо – в усіх інших матчах Металіст 1925 виглядав доволі блідо. Більшого про харків'ян зараз не сказати.

Кадрова ситуація

Травмовані: Рибалка, Банада – Бичек

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч ЛНЗ – Металіст 1925

ЛНЗ: Пеньков – Стасюк, Муравський, Лопирьонок, Норенков – Хамелюк, Бойко – Наумець, Тищенко, Пасіч – Прядун

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Є. Ткачук, Безуглий, Капінус – Вачіберадзе, Габелок, А. Ткачук – Русин, Сидоров, Юсов

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає ЛНЗ фаворитом матчу УПЛ, однак коефіцієнт на перемогу черкащан досить високий – аж 2.19. Коефіцієнт на тріумф Металіста 1925 – аж 3.60. На нічию дають кф 3.35.

Фахівці не очікують великої кількості голів. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.37, аналогічний тотал менше – 1.57. Гол Максима Прядуна помножить вашу ставку на 2.55, а Ростислава Русина – на 2.75.

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