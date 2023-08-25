Схоже, черкаський клуб поки не встиг владнати деталі контракту з Олегом Дулубом.

ЛНЗ призначив Юрія Дудника виконувачем обов'язків головного тренера, повідомляє прес-служба черкащан.

Дулуб відреагував на чутки про своє повернення в УПЛ

54-річний фахівець виведе команду на матч 5-го туру УПЛ проти Металіста 1925. Новим тренером воротарів вже офіційно затвердили Андрія Диканя. До слова, раніше обох сватали у тренерський штаб білоруса Олега Дулуба, якого, за інформацією ЗМІ, мали оголосити 24 серпня.

Дудник раніше працював у тренерському штабі Зорі (2008-2009), головним тренером юнацької команди луганців (2010-2022) і скаутом Ворскли (2022-2023). Дикань виховувався в структурі Металіста, але майже всю клубну кар'єру провів у Росії (СКА-Енергія, Кубань, Терек, московський Спартак, Краснодар).

Нагадаємо, ЛНЗ попрощався з Олександром Ковпаком після вильоту з 1/16 Кубка України від першолігової Вікторії. В УПЛ черкащани після 4-х турів з 3-ма очками йдуть тринадцятими.

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