toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР

Ліверпуль зробив пропозицію Барселоні щодо повернення Коутінью, – ЗМІ

18:39 567 Читать на русском
Ліверпуль зробив пропозицію Барселоні щодо повернення Коутінью, – ЗМІ
Юрген Клопп та Філіппе Коутінью / Фото SportsJOE

Півзахисник Барселони Філіппе Коутінью може знову приміряти футболку Ліверпуля.

Ліверпуль розпочав перемовини з каталонським клубом щодо Філіппе Коутінью, повідомляє Liverpool Echo.

Барселона хоче обміняти Коутінью на Неймара – агент гравця звинуватив каталонців у "подвійній грі"

Нагадаємо, 27-річний хавбек приєднався до Барси, перейшовши саме з табору мерсисайдців у січні 2018 року за 120 млн євро.

За інформацією Calciomercato, трансфер бразильця на Туманний Альбіон можливий лише на правах оренди з опцією подальшого викупу за 88 млн євро.

В минулому сезоні Ла Ліги Коутінью провів 34 матчі, в яких відзначився 5-ма голами та двома асистами.

Згадати молодість чи посадити в запас Суареса – як Грізманна поєднають з Мессі та Неймаром у Барселоні

blog_ava
Лунін втрачає шанс на Реал та Іспанію – несподіваний трансфер з 18-річним конкурентом "перемагають" українця
14:58
7281
Теги
Трансфери Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Ліверпуль Ліверпуль Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
37
хв
Шкендія
18:00
Калью
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук