Ліверпуль зробив пропозицію Барселоні щодо повернення Коутінью, – ЗМІ

Півзахисник Барселони Філіппе Коутінью може знову приміряти футболку Ліверпуля.

Ліверпуль розпочав перемовини з каталонським клубом щодо Філіппе Коутінью, повідомляє Liverpool Echo.

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Нагадаємо, 27-річний хавбек приєднався до Барси, перейшовши саме з табору мерсисайдців у січні 2018 року за 120 млн євро.

За інформацією Calciomercato, трансфер бразильця на Туманний Альбіон можливий лише на правах оренди з опцією подальшого викупу за 88 млн євро.

В минулому сезоні Ла Ліги Коутінью провів 34 матчі, в яких відзначився 5-ма голами та двома асистами.

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