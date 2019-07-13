Барселона хоче обміняти Коутінью на Неймара – агент гравця звинуватив каталонців у "подвійній грі"

Барселона все ще сподівається оформити перехід форварда ПСЖ Неймара.

Каталонці вивчають різні варіанти для здійснення цього трансферу, які дозволять уникнути проблем із дотриманням норм фінансового фейр-плей.

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Цю інформацію для RMC фактично підтвердив агент Філіппе Коутінью Кіа Джурабчіан. За його словами, менеджер "синьо-гранатових" Пеп Сегура та президент клубу Жозеп-Марія Бартомеу запевнили, що навіть не будуть розглядати будь-які варіанти переходу бразильця в інший клуб.

Водночас Джурабчіан стверджує, що представник Барселони у Південній Америці Андре Курі намагається використати Коутінью під час організації повернення Неймара на Камп Ноу.

"Це факт, що Андре Кюрі працює в іншому напрямку, ніж Барса і наполягає на тому, щоб Коутінью був частиною трансферу Неймара з ПСЖ.

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Я мовчав увесь цей час, але я не дозволю Барселоні брехати. Вони повинні сказати правду! І якщо вони хочуть, щоб Коутінью пішов, то мусять про це сказати, і тоді з гравцем ми вирішимо, що буде краще для його майбутнього", – сказав агент.