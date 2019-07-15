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Ливерпуль сделал предложение Барселоне по возврату Коутиньо, – СМИ

18:39 185 Читати українською
Ливерпуль сделал предложение Барселоне по возврату Коутиньо, – СМИ
Юрген Клопп и Филиппе Коутиньо / Фото SportsJOE

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо может снова примерить футболку Ливерпуля.

Ливерпуль начал переговоры с каталонским клубом по Коутиньо, сообщает Liverpool Echo.

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Напомним, 27-летний хавбек присоединился к Барсе, перейдя именно из лагеря мерсисайдцев в января 2018 года за 120 млн евро.

По информации Calciomercato, трансфер бразильца на Туманный Альбион возможен только на правах аренды с опцией последующего выкупа за 88 млн евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Коутиньо провел 34 матча, в которых отметился 5-ю голами и двумя ассистами.

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