Вінгер Баварії Лерой Сане потрапив на радари Ліверпуля – німця бачать в статусі заміни Салаху, повідомляє Caught Offside з посиланням на інсайдера Крістіана Фалька.

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Втім, трансфер з великою долею ймовірності не відбудеться. "Ще одна погана новина для Ліверпуля. За чутками, "червоні" розглядають Лероя Сане в статусі спадкоємця Мохамеда Салаха. Однак я чув, що сім’я Сане остаточно обжилася в Мюнхені і дуже щаслива жити у цьому місті.

Перехід у Ліверпуль наразі важко уявити. Сім’ю більше спокушають такі мегаполіси, як Лондон, Мадрид і Барселона. Але продовження контракту з Баварією зараз виглядає найбільш імовірним варіантом", – написав Фальк у колонці.

Додамо, що Сане у поточному сезоні зіграв у 15 матчах за Баварію, відзначившись 9 голами та 3 асистами. Салах же провів 14 поєдинків за Ліверпуль, записавши до свого активу 10 голів та 4 результативні передачі.

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